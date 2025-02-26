Трамп: постараемся, чтобы Украина вернула себе как можно больше территорий

По его словам, власти США хотят заключить "самую лучшую" мирную сделку, с которой будут согласны как Россия, так и Украина.

"Мы постараемся, чтобы Украина получила как можно больше, чтобы она вернула себе как можно больше (территорий - ред.). Мы будем стараться добиться мира, но это еще не гарантировано", - уточнил Трамп.

Президент США также не исключил, что ему не удастся положить конец войне России против Украины.

К слову, только несколько дней назад президент США Дональд Трамп допускал, что Украина сможет вернуть под свой контроль часть территорий, которые оккупированы российскими солдатами.