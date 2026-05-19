Трамп не послушал Зеленского и теперь имеет дроны РФ "под боком" на Кубе, - СМИ

Согласно анализу разведки Штатов, Гавана собирала этот арсенал с 2023 года. Основные поставщики дронов - Россия и Иран. Беспилотники способны атаковать корабли ВМС США, а также военные объекты в Ки-Уэсте. Отдельно упоминают американскую базу Гуантанамо.

Кроме того, появилась информация, что недавно Куба попросила у Москвы еще больше оружия.

Член Палаты представителей Карлос Хименес озвучил тревожные цифры. Дальность полета этих аппаратов достигает 200 километров. Они несут примерно 10 килограммов полезной нагрузки, что позволяет достать почти до любой точки Флориды, сообщает американский канал Local 10.

В чем просчет Трампа

Эксперты FDD (Фонда защиты демократии) настроены скептически. Клиффорд Д. Мэй, основатель фонда, напомнил о внутренних проблемах острова. Страна не имеет продуктов и света, но тоталитарный режим закупает дроны. Это следствие союзов с врагами Америки, который проглядел Трамп и Пентагон.

"Неудачные усилия Министерства обороны по разработке недорогих систем противовоздушной обороны, особенно систем борьбы с беспилотниками, поставили под угрозу вооруженные силы США во всем мире и на родине. Угроза со стороны Кубы свидетельствует о том, что президент Трамп ошибся, отклонив предложение президента Украины Зеленского о сотрудничестве в противодействии войне с использованием беспилотников, и Соединенным Штатам было бы хорошо попросить об этой помощи и принять ее уже сегодня", - заявил Клиффорд Д. Мэй.