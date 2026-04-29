Трамп усиливает давление на Иран методом, "более эффективным, чем бомбы"

Блокада вместо уступок

Власти США рассматривают продолжение морской блокады как основной рычаг влияния на Тегеран.

По данным источников, Дональд Трамп обсуждал с представителями нефтяной отрасли меры, которые позволят смягчить последствия возможных перебоев на мировых рынках.

Речь идет о сценарии, при котором ограничения могут действовать в течение нескольких месяцев.

Переговоры зашли в тупик

Контакты с руководителями энергетических компаний прошли на фоне затянувшегося кризиса в переговорах.

Попытки урегулировать ситуацию не дали результата, что подтолкнуло Вашингтон к усилению давления через ограничение экспорта и блокирование судоходства.

Одновременно Трамп публично призвал Иран ускорить принятие решений и вернуться к диалогу.

Реакция рынков и позиция Ирана

На фоне сообщений о возможном продлении ограничений цены на нефть выросли почти на 4%, а контракт Brent достиг месячного максимума.

В Тегеране, в свою очередь, предупредили о возможных военных шагах в ответ на блокирование судов, связанных с иранской стороной, и заявили о готовности продолжать противодействие.

Угроза эскалации

По информации источников, Центральное командование США подготовило план ограниченных ударов, который может быть задействован в случае дальнейшего тупика.

В Вашингтоне подчеркивают, что блокада рассматривается как более эффективный инструмент, чем силовой сценарий, однако вариант военных действий не исключается.

Позиция Трампа

Глава Белого дома настаивает, что Иран не должен получить ядерное оружие. Он также отметил, что ограничения будут сохраняться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение, учитывающее требования США.

По его словам, Тегеран заинтересован в урегулировании, однако Вашингтон не готов ослаблять давление без конкретных шагов.