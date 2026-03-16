Трамп предупредил НАТО о "очень плохом" будущем из-за отказа помочь с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что если союзники не окажут помощь в обеспечении безопасности Ормузской протоки, альянс столкнется с "очень плохим" будущим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times.

Трамп предупреждает НАТО о последствиях бездействия

В интервью Financial Times он подчеркнул, что Европа и Китай значительно зависят от нефти из Персидского залива, тогда как США менее подвержены этому риску.

Трамп указал на необходимость совместных действий для защиты ключевого водного пути, через который проходит пятая часть мировой нефти.

Давление на союзников и Китай

Президент отметил, что без участия союзников последствия для НАТО будут крайне негативными.

"Если не будет ответа или если она будет негативной, я думаю, что это будет очень плохо для будущего НАТО", — подчеркнул Трамп.

Он также сообщил, что может отложить саммит с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы оказать давление на Пекин с целью разблокировки протоки.

По его словам, Китай получает 90% своей нефти именно через этот водный путь, поэтому Пекин должен участвовать в обеспечении безопасности.

Требования к союзникам

Трамп призвал союзников направить минные тральщики и военные команды для ликвидации «плохих игроков» вдоль иранского побережья, создающих угрозу с помощью беспилотников и морских мин.

"Мы наносим им сильный удар. У них ничего не остается, кроме как создавать небольшие проблемы в протоке, но эти люди являются бенефициарами, и они должны помогать нам контролировать ситуацию", — заявил он.

Военная инфраструктура Ирана и угроза новых ударов

Президент отметил, что США и Израиль за последние две недели фактически уничтожили военный потенциал Ирана.

"У них нет ни флота, ни ПВО, ни ВВС, все исчезло. Единственное, что они могут сделать — создать небольшие проблемы с минами", — сказал он.

Трамп также предупредил о готовности новых ударов по острову Харг, ключевому центру экспорта нефти Ирана, и по всей нефтяной инфраструктуре страны.

Роль России и Украины

На вопрос о возможной поддержке России в предоставлении спутниковых данных Ирану для нацеливания на американские и израильские системы, Трамп ответил неопределенно, добавив, что США также помогали Украине, предоставив 350 миллиардов долларов в виде финансовой и материальной поддержки.

"Трудно сказать: "Что вы делаете?", когда мы делаем то же самое", — подчеркнул он.