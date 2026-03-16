ua en ru
Пн, 16 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран обновил условия перемирия: Тегеран сделал новое заявление по войне

01:45 16.03.2026 Пн
2 мин
Пока не ясно, как на новые условия отреагирует Израиль и США
Никончук Анастасия
Иран обновил условия перемирия: Тегеран сделал новое заявление по войне

Посол Ирана в Саудовской Аравии Алиреза Энаяти заявил, что отношения Тегерана со странами Персидского залива требуют серьезного пересмотра на фоне войны с участием США и Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Читайте также: В Израиле озвучили сроки войны против Ирана

Призыв к новому формату сотрудничества

В комментарии для Reuters дипломат отметил, что государства региона остаются соседями и не могут существовать друг без друга.

Поэтому, по его словам, нынешняя ситуация требует серьезного анализа и корректировки существующих подходов.

Энаяти также указал, что ситуация последних десятилетий стала результатом внутренней разобщенности и чрезмерной зависимости стран региона от внешних игроков.

В этой связи он призвал углублять взаимодействие между государствами Совета сотрудничества стран Персидского залива, а также Ираном и Ираком.

Масштаб атак в регионе

С начала войны 28 февраля страны Персидского залива подверглись более чем двум тысячам ракетных и беспилотных атак.

Среди целей оказались дипломатические представительства, военные объекты США, а также ключевая нефтяная инфраструктура, порты, аэропорты, гостиницы и жилые здания.

Наибольшее количество ударов пришлось на Объединенные Арабские Эмираты, однако последствия атак ощутили и другие государства региона, которые осудили действия Ирана.

Обвинения и позиция Тегерана

Посол Ирана отверг утверждения о причастности Тегерана к атакам на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, включая нефтеперерабатывающий комплекс Рас-Танура и попытки ударов по месторождению Шайбах.

По словам дипломата, Иран не несет ответственности за эти нападения и заявил, что в случае своей причастности страна не стала бы скрывать этот факт. Он также подчеркнул, что удары наносились исключительно по объектам и интересам США и Израиля.

Условия урегулирования конфликта

По словам Энаяти, для прекращения конфликта США и Израиль должны остановить атаки, а государства региона не должны быть втянуты в боевые действия.

Он добавил, что необходимы международные гарантии, которые позволят предотвратить повторение подобных событий в будущем.

Дипломат подчеркнул, что только после этого страны региона смогут сосредоточиться на развитии и построении стабильного и процветающего пространства.

Напоминаем, что Россия и Китай предоставляют Ирану военную поддержку и рассматриваются как ключевые стратегические партнеры Тегерана в его противостоянии с США и Израилем.

Отметим, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в Москве, где проходит лечение после операции, проведенной из-за ранений, полученных во время ударов США и Израиля. По имеющейся информации, он размещен в одной из резиденций президента России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран Ближний восток
Новости
Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
