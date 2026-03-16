Иран обновил условия перемирия: Тегеран сделал новое заявление по войне
Посол Ирана в Саудовской Аравии Алиреза Энаяти заявил, что отношения Тегерана со странами Персидского залива требуют серьезного пересмотра на фоне войны с участием США и Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Призыв к новому формату сотрудничества
В комментарии для Reuters дипломат отметил, что государства региона остаются соседями и не могут существовать друг без друга.
Поэтому, по его словам, нынешняя ситуация требует серьезного анализа и корректировки существующих подходов.
Энаяти также указал, что ситуация последних десятилетий стала результатом внутренней разобщенности и чрезмерной зависимости стран региона от внешних игроков.
В этой связи он призвал углублять взаимодействие между государствами Совета сотрудничества стран Персидского залива, а также Ираном и Ираком.
Масштаб атак в регионе
С начала войны 28 февраля страны Персидского залива подверглись более чем двум тысячам ракетных и беспилотных атак.
Среди целей оказались дипломатические представительства, военные объекты США, а также ключевая нефтяная инфраструктура, порты, аэропорты, гостиницы и жилые здания.
Наибольшее количество ударов пришлось на Объединенные Арабские Эмираты, однако последствия атак ощутили и другие государства региона, которые осудили действия Ирана.
Обвинения и позиция Тегерана
Посол Ирана отверг утверждения о причастности Тегерана к атакам на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, включая нефтеперерабатывающий комплекс Рас-Танура и попытки ударов по месторождению Шайбах.
По словам дипломата, Иран не несет ответственности за эти нападения и заявил, что в случае своей причастности страна не стала бы скрывать этот факт. Он также подчеркнул, что удары наносились исключительно по объектам и интересам США и Израиля.
Условия урегулирования конфликта
По словам Энаяти, для прекращения конфликта США и Израиль должны остановить атаки, а государства региона не должны быть втянуты в боевые действия.
Он добавил, что необходимы международные гарантии, которые позволят предотвратить повторение подобных событий в будущем.
Дипломат подчеркнул, что только после этого страны региона смогут сосредоточиться на развитии и построении стабильного и процветающего пространства.
Напоминаем, что Россия и Китай предоставляют Ирану военную поддержку и рассматриваются как ключевые стратегические партнеры Тегерана в его противостоянии с США и Израилем.
Отметим, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в Москве, где проходит лечение после операции, проведенной из-за ранений, полученных во время ударов США и Израиля. По имеющейся информации, он размещен в одной из резиденций президента России.