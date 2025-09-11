Убийце Кирка может грозить смертная казнь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Я хочу четко заявить, что это политическое убийство", - сказал он.

Кокс также пообещал наказание для убийцы и напомнил, что в штате Юта еще не отменена смертная казнь.

"Я хочу четко дать понять тому, кто это сделал - мы найдем вас, осудим и привлечем к ответственности в самой строгой мере, предусмотренной законом. И я просто хочу напомнить, что в штате Юта все еще действует смертная казнь", - подчеркнул губернатор.

Директор ФБР Кэш Патель отметил, что в настоящий момент у следователей есть только записи с камер видеонаблюдения.

По данным департамента безопасности Юты, убийца был одет в темную одежду и стрелял, вероятно, с крыши.