ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Убийце Кирка может грозить смертная казнь

Четверг 11 сентября 2025 02:49
UA EN RU
Убийце Кирка может грозить смертная казнь Фото: американский активист Чарли Кирк (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Валерий Савицкий

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс назвал смерть Чарли Кирка политическим убийством и не исключил присуждения смертного приговора стрелку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Я хочу четко заявить, что это политическое убийство", - сказал он.

Кокс также пообещал наказание для убийцы и напомнил, что в штате Юта еще не отменена смертная казнь.

"Я хочу четко дать понять тому, кто это сделал - мы найдем вас, осудим и привлечем к ответственности в самой строгой мере, предусмотренной законом. И я просто хочу напомнить, что в штате Юта все еще действует смертная казнь", - подчеркнул губернатор.

Директор ФБР Кэш Патель отметил, что в настоящий момент у следователей есть только записи с камер видеонаблюдения.

По данным департамента безопасности Юты, убийца был одет в темную одежду и стрелял, вероятно, с крыши.

Напомним, вчера, 10 сентября, на территории Университета долины Юта выстрелом был убит праворадикальный консервативный активист Чарли Кирка.

ФБР уже задержало подозреваемого в этом убийстве.

Подробнее о громком инциденте - читайте в авторском материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
Новости
Два топ-силовика Путина получили подозрения за участие в разгоне Майдана
Два топ-силовика Путина получили подозрения за участие в разгоне Майдана
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России