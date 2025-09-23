ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Израиль раскрыл дальнейший план по Газе на заседании ООН

Нью-Йорк, Вторник 23 сентября 2025 09:58
UA EN RU
Израиль раскрыл дальнейший план по Газе на заседании ООН Фото: война в Газе продолжается, около 50 заложников до сих пор находятся у ХАМАСа (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Израиль будет продолжать войну в Секторе Газа до освобождения всех заложников и полной ликвидации ХАМАС. Такая позиция страны прозвучала на заседании ООН, посвященном палестинскому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Посол Израиля при ООН Дани Данон заявил, что инициатива по обсуждению решения о создании двух государств является "театром, оторванным от реальности".

"Израиль обязуется продолжать эту войну, пока мы не вернем всех заложников и пока ХАМАС полностью не выйдет из игры. Тогда мы сможем говорить о будущем. Не раньше", - заявил дипломат.

Он также добавил, что ответственность за ликвидацию ХАМАС лежит исключительно на Израиле.

"Сегодня многие лидеры будут говорить о будущем Газы. Когда ХАМАС не будет частью Газы... но я спрошу их, кто это сделает, кто на самом деле обеспечит, чтобы ХАМАС не был частью Газы? Ответственность лежит на наших плечах", - подчеркнул Данон.

Посол отметил также, что пока президент Франции Эммануэль Макрон и его коллеги будут "праздновать" признание Палестины, 48 израильских заложников до сих пор остаются в Газе.

"Мы знаем, что эта конференция возникла из внутренних интересов. Это не дипломатия", - заявил Данон.

Напомним, 22 сентября в Нью-Йорке прошла Международная конференция высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации соглашения о создании двух государств.

Сопредседательствуют на этой конференции французский президент Эммануэль Макрон и наследный принц и премьер-министр Королевства Саудовская Аравия Мохаммед бен Салман.

22 сентября Франция заявила о признании Палестины. Перед этим такое же решение объявили Великобритания, Канада, Австралия и Португалия.

Больше о признании Палестины читайте в материале РБК-Украина "Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит".

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Сектор Газа
Новости
РФ ударила дронами по объекту инфраструктуры на Кировоградщине: что известно
РФ ударила дронами по объекту инфраструктуры на Кировоградщине: что известно
Аналитика
Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит