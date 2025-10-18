RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп пока отказал Зеленскому в "Томагавках": встреча лидеров была "напряженной", - Axios

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что не намерен поставлять Украине дальнобойные ракеты "Томагавк". По крайней мере, пока что.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Издание пишет, что Зеленский надеялся покинуть Вашингтон с обязательствами по новому оружию для Украины, но обнаружил, что Трамп находится совершенно в ином "состоянии духа" после телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.

В частности, Трамп во время встречи дал понять, что его приоритетом является дипломатия, а поставки "Томагавков" могут ее подорвать. Зеленский в свою очередить активно настаивал на них, но президент США сопротивлялся и не проявлял гибкости.

Также в ходе переговоров глава Белого дома проинформировал Зеленского о своем телефонном разговоре с Путиным.

Он подчеркнул, что нынешнее предложение США по дипломатическому решению конфликта заключается в том, чтобы завершить войну, заморозив линии фронта. Axios указывает, что это предложение, которое Украине якобы трудно принять.

Оин из источников сообщил, что встреча лидеров "была непростой", а по словам другого человека - "она была плохой".

"Никто не кричал, но Трамп был жестким", - сказал первый источник.

Второй сообщил, что в ходе встречи президентом США сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты встреча была довольно эмоциональной.

Как пишет Axios, встреча "резко завершилась" через 2,5 часа.

"Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе", - сказал Трамп, имея в виду запланированные переговоры между США и Россией.

Известно, что президент США намерен встретится с главой Кремля в Будапеште в течение следующих двух недель.

 

Что сказал Зеленский прессе

Напомним, что после встречи в Белом доме президент Украины провел телефонный разговор с рядом европейских лидеров. Вскоре он вышел к журналистам и ответил на вопросы прессы.

В частности, Зеленский подтвердил, что он обсуждал с Трампом "Томагавки", но сказал, что оба решили не обсуждать этот вопрос публично, поскольку США хотят избежать эскалации.

На вопрос, оптимистичен ли он в отношении "Томагавков", украинский лидер ответил: "Я реалист".

Также он сообщил, что тему о предоставлении "Томагавков" Украине никто не отменял. Зеленский подчеркнул, что Трамп должен понимать, что Украине это оружие тоже нужно - не меньше, чем США.

Кроме того, по его словам, россияне боятся не только этих ракет, но и того, как Украина сможет их комбинировать с другим вооружением.

"Мы не говорим только о Tomahawk, нам нужна комбинация. Именно поэтому они опасаются, потому что понимают, что мы сможем сделать. Именно поэтому они предпринимают разные шаги и посылают положительные месседжи, конечно, не украинской стороне", - добавил президент.

Стоит отметить, что после встречи Трамп написал у себя в соцсетях пост, где призвал стороны остановится по нынешней линии фронта. Зеленский в свою очередь поддержал эту идею, подчеркнув, что готов к любым форматам, которые могут приблизить мир.

Глава государства также сказал, что вопрос территорий будет самым сложным в ходе переговорного процесса.

Подробнее о том, о чем сегодня говорили Зеленский и Трамп - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампTomahawkВойна в УкраинеВстреча Зеленского и Трампа