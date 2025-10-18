Трамп пока отказал Зеленскому в "Томагавках": встреча лидеров была "напряженной", - Axios

Издание пишет, что Зеленский надеялся покинуть Вашингтон с обязательствами по новому оружию для Украины, но обнаружил, что Трамп находится совершенно в ином "состоянии духа" после телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.

В частности, Трамп во время встречи дал понять, что его приоритетом является дипломатия, а поставки "Томагавков" могут ее подорвать. Зеленский в свою очередить активно настаивал на них, но президент США сопротивлялся и не проявлял гибкости.

Также в ходе переговоров глава Белого дома проинформировал Зеленского о своем телефонном разговоре с Путиным.

Он подчеркнул, что нынешнее предложение США по дипломатическому решению конфликта заключается в том, чтобы завершить войну, заморозив линии фронта. Axios указывает, что это предложение, которое Украине якобы трудно принять.

Оин из источников сообщил, что встреча лидеров "была непростой", а по словам другого человека - "она была плохой".

"Никто не кричал, но Трамп был жестким", - сказал первый источник.

Второй сообщил, что в ходе встречи президентом США сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты встреча была довольно эмоциональной.

Как пишет Axios, встреча "резко завершилась" через 2,5 часа.

"Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе", - сказал Трамп, имея в виду запланированные переговоры между США и Россией.

Известно, что президент США намерен встретится с главой Кремля в Будапеште в течение следующих двух недель.