Трамп показал кадры стрельбы и рассказал детали о нападавшем

Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности нападения во время ужина корреспондентов Белого дома. Вооруженный мужчина бросился на контрольно-пропускной пункт - его обезвредили агенты Секретной службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
Как это произошло
По словам Трампа, зал был надежно защищен. Вооруженный мужчина с несколькими единицами оружия бросился на контрольно-пропускной пункт с расстояния примерно 45 метров - далеко от самого зала.
Агенты Секретной службы обезвредили нападавшего. Один из охранников получил огнестрельное ранение с близкого расстояния, однако бронежилет защитил его - офицер чувствует себя хорошо.
Трамп опубликовал фото нападавшего крупным планом, а также видеозапись с камер наблюдения с места происшествия.
Слова президента
Трамп назвал инцидент "очень неожиданным" и признался, что хотел остаться на мероприятии - по его словам, он "боролся как мог", но протокол обязал покинуть здание.
Президент также раскрыл, что готовил речь, которую сам охарактеризовал как "самую неуместную из когда-либо произнесенных" - и пообещал выступить с ней в следующий раз.
На вопрос журналиста, почему подобное случается с ним снова и снова, Трамп ответил:
"Я изучал историю покушений - они всегда следуют за самыми влиятельными людьми, как Авраам Линкольн. За теми, кто ничего не делает, не следуют. Мы сделали многое", - заявил он.
Нападавший задержан. По словам Трампа, следователи уже отправились в его квартиру - он, предположительно, живет в Калифорнии.
В феврале 2026 года американский суд приговорил к пожизненному заключению Райана Рута, который в сентябре 2024 года пытался застрелить президента на поле для гольфа во Флориде.
По данным следствия, он планировал покушение несколько недель: навел винтовку через кусты, но агент Секретной службы вовремя заметил его и открыл огонь на опережение. Рут сбежал, однако впоследствии его задержали.
За несколько месяцев до того, 13 июля 2024 года, на предвыборном митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь по Трампу: тогда погиб один человек, еще двое получили ранения, а самому президенту пуля повредила ухо.
А в сентябре 2025 года в Вашингтоне задержали мужчину, который нацелил лазерную указку на вертолет Трампа. Во всех этих случаях отмечались нарушения в работе Секретной службы или недостаточные меры безопасности.