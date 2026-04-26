Обстрел Днепра Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Трамп показал кадры стрельбы и рассказал детали о нападавшем

06:05 26.04.2026 Вс
2 мин
Бронежилет спас раненого агента - Трамп назвал его "очень храбрым"
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности нападения во время ужина корреспондентов Белого дома. Вооруженный мужчина бросился на контрольно-пропускной пункт - его обезвредили агенты Секретной службы.

Как это произошло

По словам Трампа, зал был надежно защищен. Вооруженный мужчина с несколькими единицами оружия бросился на контрольно-пропускной пункт с расстояния примерно 45 метров - далеко от самого зала.

Агенты Секретной службы обезвредили нападавшего. Один из охранников получил огнестрельное ранение с близкого расстояния, однако бронежилет защитил его - офицер чувствует себя хорошо.

Трамп опубликовал фото нападавшего крупным планом, а также видеозапись с камер наблюдения с места происшествия.

Слова президента

Трамп назвал инцидент "очень неожиданным" и признался, что хотел остаться на мероприятии - по его словам, он "боролся как мог", но протокол обязал покинуть здание.

Президент также раскрыл, что готовил речь, которую сам охарактеризовал как "самую неуместную из когда-либо произнесенных" - и пообещал выступить с ней в следующий раз.

На вопрос журналиста, почему подобное случается с ним снова и снова, Трамп ответил:

"Я изучал историю покушений - они всегда следуют за самыми влиятельными людьми, как Авраам Линкольн. За теми, кто ничего не делает, не следуют. Мы сделали многое", - заявил он.

Нападавший задержан. По словам Трампа, следователи уже отправились в его квартиру - он, предположительно, живет в Калифорнии.

В феврале 2026 года американский суд приговорил к пожизненному заключению Райана Рута, который в сентябре 2024 года пытался застрелить президента на поле для гольфа во Флориде.

По данным следствия, он планировал покушение несколько недель: навел винтовку через кусты, но агент Секретной службы вовремя заметил его и открыл огонь на опережение. Рут сбежал, однако впоследствии его задержали.

За несколько месяцев до того, 13 июля 2024 года, на предвыборном митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь по Трампу: тогда погиб один человек, еще двое получили ранения, а самому президенту пуля повредила ухо.

А в сентябре 2025 года в Вашингтоне задержали мужчину, который нацелил лазерную указку на вертолет Трампа. Во всех этих случаях отмечались нарушения в работе Секретной службы или недостаточные меры безопасности.

Больше по теме: