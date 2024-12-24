Второе покушение на Трампа. Суд над подозреваемым отсрочили до сентября 2025 года

Рассмотрение судебного дела в отношении подозреваемого во второй попытке убийства Дональда Трампа было отсрочено до сентября 2025 года. Речь идет о покушении на тогдашнего кандидата в президенты США возле поля для гольфа республиканца во Флориде в сентябре этого года.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что суд просили перенести запланированное заседание по делу 58-летнего подозреваемого Райана Рута на 10 февраля 2025 года - в связи с большим объемом доказательств по делу.

В свою очередь адвокаты ходатайствовали об отсрочке дела до декабря следующего года.

Окружной судья США из Флориды Эйлин Кэннон согласилась на отсрочку дела, но назвала просьбу защиты об отсрочке на год - "чрезмерной".

Поэтому судья назначила рассмотрение дела присяжным на 8 сентября 2025 года.

Также отмечается, что судья Кэннон ранее была председательствующей в закрытом уголовном деле по обвинению Трампа в незаконном хранении секретных документов после его первого президентского срока.

Что известно о втором покушении на Трампа

Фигуранту дела о попытке убийства Трампа Руту было предъявлено 5 федеральных обвинений, включая попытку убийства основного кандидата в президенты.

Его обвиняют в том, что он 15 сентября во Флориде расположился с оружием возле принадлежащего Трампу поля для гольфа Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич с намерением застрелить политика во время президентской кампании.

Сам Рут не признал себя виновным.

Подозреваемый ранее имел проблемы с законом, а также был активным в соцсетях, в частности, на темы политики.

Также напомним, что 16 сентября Федеральный суд Флориды в США выдвинул Руту первые обвинения.

Добавим, ранее ФБР назвало очевидную вторую попытку убийства Трампа "чрезвычайно серьезной".

Тут также следует напомнить, что событие возле гольф-клуба Трампа со стрельбой произошло почти ровно через два месяца после того, как 13 июля Томас Мэтью Крукс выстрелил в Трампа на митинге в Батлере (штат Пенсильвания), ранив его в ухо.