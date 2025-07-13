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Покушение на Трампа: раскрыты ошибки Секретной службы США

Воскресенье 13 июля 2025 05:02
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Покушение на Трампа: раскрыты ошибки Секретной службы США Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Секретная служба США допустила ряд ошибок, которые стали следствием покушения на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, во время предвыборной кампании в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Счетная палата США подготовила отчет о провале Секретной службы по просьбе сенатора-республиканца от штата Айова Чака Грассли. Он заявил, что покушение на Трампа, совершенное 13 июля 2024 года, стало следствием ряда неудачных решений и бюрократических проволочек.

Согласно отчету, Секретная служба не смогла принять меры безопасности, которые могли бы предотвратить атаку.

Отмечено, что в агентстве были серьезные сбои в коммуникации, а также отсутствовали конкретные инструкции для агентов во время предвыборного митинга.

"Провал Секретной службы 13 июля стал кульминацией многолетней неэффективной работы и произошел после того, как администрация Байдена отклонила запросы об усилении мер безопасности для защиты президента Трампа. Американцы должны быть благодарны, что президент Трамп выжил в тот день и в конечном итоге был переизбран", - сказал Грассли.

В докладе также отмечено, что во время митинга у многих сотрудников Секретной службы были проблемы со связью на мобильных устройствах, что могло помешало эффективной коммуникации.

Покушение на Трампа

Напомним, в Трампа стреляли на предвыборном митинге в Батлере 13 июля 2024 года. Стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

В результате происшествия был убит один мужчина, еще два человека получили ранения. Одна из пуль пробила Трампу часть уха.

Еще одно покушение на Трампа было совершено в Вест-Палм-Бич. Вооруженный мужчина оставил записку с намерением убить политика.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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