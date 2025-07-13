Покушение на Трампа: раскрыты ошибки Секретной службы США
Секретная служба США допустила ряд ошибок, которые стали следствием покушения на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, во время предвыборной кампании в 2024 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.
Счетная палата США подготовила отчет о провале Секретной службы по просьбе сенатора-республиканца от штата Айова Чака Грассли. Он заявил, что покушение на Трампа, совершенное 13 июля 2024 года, стало следствием ряда неудачных решений и бюрократических проволочек.
Согласно отчету, Секретная служба не смогла принять меры безопасности, которые могли бы предотвратить атаку.
Отмечено, что в агентстве были серьезные сбои в коммуникации, а также отсутствовали конкретные инструкции для агентов во время предвыборного митинга.
"Провал Секретной службы 13 июля стал кульминацией многолетней неэффективной работы и произошел после того, как администрация Байдена отклонила запросы об усилении мер безопасности для защиты президента Трампа. Американцы должны быть благодарны, что президент Трамп выжил в тот день и в конечном итоге был переизбран", - сказал Грассли.
В докладе также отмечено, что во время митинга у многих сотрудников Секретной службы были проблемы со связью на мобильных устройствах, что могло помешало эффективной коммуникации.
Покушение на Трампа
Напомним, в Трампа стреляли на предвыборном митинге в Батлере 13 июля 2024 года. Стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.
В результате происшествия был убит один мужчина, еще два человека получили ранения. Одна из пуль пробила Трампу часть уха.
Еще одно покушение на Трампа было совершено в Вест-Палм-Бич. Вооруженный мужчина оставил записку с намерением убить политика.
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