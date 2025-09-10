Трамп поговорит с Навроцким из-за инцидента с российскими дронами, - СМИ

"Президент Трамп и Белый дом отслеживают сообщения из Польши, и есть планы, что президент Трамп сегодня поговорит с президентом Навроцким", - приводит Кемп слова неназванного представителя Белого дома.

К слову, журналисты уже спрашивали Трампа о российских дронах в Польше, но он проигнорировал вопрос.