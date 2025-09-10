RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп поговорит с Навроцким из-за инцидента с российскими дронами, - СМИ

Фото: президент Польши Кароль Навроцкий и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп, вероятно, созвонится сегодня, 10 сентября, с президентом Польши Каролем Навроцким. Звонок пройдет после того, как Польшу атаковали российские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента AFP Дэнни Кемпа в соцсети X.

"Президент Трамп и Белый дом отслеживают сообщения из Польши, и есть планы, что президент Трамп сегодня поговорит с президентом Навроцким", - приводит Кемп слова неназванного представителя Белого дома.

К слову, журналисты уже спрашивали Трампа о российских дронах в Польше, но он проигнорировал вопрос.

Российские дроны в воздушном пространстве Польши

Напомним, россияне в ночь на 10 сентября запустили по Украине дроны и ракеты. Враг, в частности, атаковал западные области Украины.

Во время атаки некоторые дроны залетели в воздушное пространство Польши. Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны ночью зафиксировали 19 российских дронов. При этом сбить удалось четыре беспилотника.

В связи с такой атакой Североатлантический альянс применил 4 статью. Речь об инициации консультаций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиПольшаДональд ТрампДрониКароль Навроцкий