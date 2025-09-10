UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Трамп поговорить із Навроцьким через інцидент з російськими дронами, - ЗМІ

Фото: президент Польщі Кароль Навроцький та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп, імовірно, зателефонує сьогодні, 10 вересня, президенту Польщі Каролю Навроцькому. Дзвінок відбудеться після того, як Польщу атакували російські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента AFP Денні Кемпа в соцмережі X.

"Президент Трамп і Білий дім відстежують повідомлення з Польщі, і є плани, що президент Трамп сьогодні поговорить із президентом Навроцьким", - наводить Кемп слова неназваного представника Білого дому.

До слова, журналісти вже запитували Трампа про російські дрони в Польщі, але він проігнорував запитання.

Російські дрони в повітряному просторі Польщі

Нагадаємо, росіяни в ніч на 10 вересня запустили по Україні дрони та ракети. Ворог, зокрема, атакував західні області України.

Під час атаки деякі дрони залетіли в повітряний простір Польщі. Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що загалом у повітряному просторі країни вночі зафіксували 19 російських дронів. При цьому збити вдалося чотири безпілотники.

У зв'язку з такою атакою Північноатлантичний альянс застосував 4 статтю. Йдеться про ініціацію консультацій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиПольщаДональд ТрампДрониКароль Навроцький