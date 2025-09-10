Трамп поговорить із Навроцьким через інцидент з російськими дронами, - ЗМІ

"Президент Трамп і Білий дім відстежують повідомлення з Польщі, і є плани, що президент Трамп сьогодні поговорить із президентом Навроцьким", - наводить Кемп слова неназваного представника Білого дому.

До слова, журналісти вже запитували Трампа про російські дрони в Польщі, але він проігнорував запитання.