ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп підтвердив намір вивести війська з Афганістану

Новини » В світі     05.02.2020 - 05:37
Трамп підтвердив намір вивести війська з Афганістану
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп хоче покласти край найтривалішій війні Америки

Президент США Дональд Трмп підтвердив бажання вивести американські війська з Афганістану. Про це він сказав під час щорічного звернення до Конгресу про ситуацію в країні.

За його словами, Вашингтон працює над тим, щоб покласти край найтривалішій війні Америки і "повернути наші війська додому".

"В Афганістані рішучість і відвага наших військовослужбовців дозволили нам досягти неймовірного прогресу, і мирні переговори тривають. Я не збираюся вбивати сотні тисяч людей в Афганістані, багато з них невинні. Ми також не зобов'язані допомагати іншим країнам у ролі сил безпеки. Це найкращі у світі військові, вони хочуть битися, щоб перемогти, або не воювати взагалі", - заявив Трамп.

Нагадаємо, газета The Washington Post опублікувала раніше засекречені документи про військові операції Сполучених Штатів в Афганістані, які свідчать про приховування реального стану війни. Відзначається, що американські чиновники протягом 18 років бойових дій в Афганістані приховували факт неможливості перемоги в цій війні. Американське командування в Кабулі і Білий дім спотворювали статистику для того, щоб у суспільстві створювалося враження, що США перемагають.

Раніше РБК-Україна писало, що 7 грудня США відновили мирні переговори з радикальним рухом "Талібан". Метою переговорів є зниження насильства, яке призведе до внутрішньоафганских переговорів і перемир'я.

Джуліані заявив, що Трамп має домагатися розслідування щодо діяльності Байдена в Україні У Сенаті назвали причини, з яких варто підтримати імпічмент Трампа
Новини України АфганистанДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся