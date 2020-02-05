Трамп підтвердив намір вивести війська з Афганістану

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп хоче покласти край найтривалішій війні Америки

Президент США Дональд Трмп підтвердив бажання вивести американські війська з Афганістану. Про це він сказав під час щорічного звернення до Конгресу про ситуацію в країні.

За його словами, Вашингтон працює над тим, щоб покласти край найтривалішій війні Америки і "повернути наші війська додому".

"В Афганістані рішучість і відвага наших військовослужбовців дозволили нам досягти неймовірного прогресу, і мирні переговори тривають. Я не збираюся вбивати сотні тисяч людей в Афганістані, багато з них невинні. Ми також не зобов'язані допомагати іншим країнам у ролі сил безпеки. Це найкращі у світі військові, вони хочуть битися, щоб перемогти, або не воювати взагалі", - заявив Трамп.

Нагадаємо, газета The Washington Post опублікувала раніше засекречені документи про військові операції Сполучених Штатів в Афганістані, які свідчать про приховування реального стану війни. Відзначається, що американські чиновники протягом 18 років бойових дій в Афганістані приховували факт неможливості перемоги в цій війні. Американське командування в Кабулі і Білий дім спотворювали статистику для того, щоб у суспільстві створювалося враження, що США перемагають.

Раніше РБК-Україна писало, що 7 грудня США відновили мирні переговори з радикальним рухом "Талібан". Метою переговорів є зниження насильства, яке призведе до внутрішньоафганских переговорів і перемир'я.