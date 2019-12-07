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США і "Талібан" відновили мирні переговори

Новини » Політика     07.12.2019 - 23:53
США і "Талібан" відновили мирні переговори
Ілюстративне фото (flickr.com/usembassykyiv)

Мета обговорення - зниження насильства

Сполучені Штати і радикальний рух "Талібан" відновили мирні переговори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Наголошується, що спецпредставник Держдепартаменту щодо встановлення миру в Афганістані Залмай Халілзад знову очолив американську делегацію. Переговори проходять в Досі, столиці Катару, де знаходиться керівництво воєнізованого угруповання.

"США сьогодні знову почали переговори в Досі. Мета обговорення - зниження насильства, яке призведе до внутриафганским переговорів і перемир'я", - сказало джерело в адміністрації Трампа.

В кінці сьогоднішньої зустрічі представник Талібану написав у Twitter, що обидві сторони зустрінуться в неділю і продовжать дискусію.

"Переговори почалися з того моменту, на якому вони зупинилися. Ми обговорили підписання угоди та супутні питання", - заявив Суха Шахін.

Нагадаємо, 29 листопада президент США Дональд Трамп заявляв, що радикальний рух "Талібан" готовий офіційно відновити мирні переговори з США.

РБК-Україна писало, що 8 вересня Трамп раптово оголосив про припинення мирних переговорів, які вела його адміністрація з талібами.

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