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Трамп подтвердил намерение вывести войска из Афганистана

Новости » В мире     05.02.2020 - 05:37
Трамп подтвердил намерение вывести войска из Афганистана
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп хочет положить конец самой продолжительной войне Америки

Президент США Дональд Трмп подтвердил желание вывести американские войска из Афганистана. Об этом он сказал во время ежегодного обращения к Конгрессу о положении дел в стране.

По его словам, Вашингтон работает над тем, чтобы положить конец самой продолжительной войне Америки и "вернуть наши войска домой".

"В Афганистане решимость и отвага наших военнослужащих позволили нам добиться невероятного прогресса, и мирные переговоры продолжаются. Я не собираюсь убивать сотни тысяч людей в Афганистане, многие из них невинны. Мы также не обязаны помогать другим странам в качестве сил безопасности. Это лучшие в мире военные, они хотят либо сражаться, чтобы победить, либо не воевать вообще", - заявил Трамп.

Напомним, газета The Washington Post опубликовала ранее засекреченные документы о военной операции Соединенных Штатов в Афганистане, которые свидетельствуют о сокрытия реального состояния войны. Отмечается, что американские чиновники на протяжении 18 лет боевых действий в Афганистане скрывали факт невозможности победы в этой войне. Американское командование в Кабуле и Белый дом искажали статистику для того, чтобы в обществе создавалось впечатление, что США побеждают.

Ранее РБК-Украина писало, что 7 декабря США возобновили мирные переговоры с радикальным движением "Талибан". Целью переговоров является снижение насилия, которое приведет к внутриафганским переговорам и перемирию.

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