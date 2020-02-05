ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джуліані заявив, що Трамп має домагатися розслідування щодо діяльності Байдена в Україні

Новини » В світі     05.02.2020 - 03:02
Джуліані заявив, що Трамп має домагатися розслідування щодо діяльності Байдена в Україні
Ілюстративне фото (GettyImages)

Джуліані заявив, що продовжує шукати "більше інформації" про діяльність Байдена в Україні

Президент США Дональд Трамп не повинен відмовлятись від розслідування діяльності Джо Байдена в Україні. Про це в інтерв'ю NPR заявив адвокат Трампа Рудольф Джуліані.

Він зазначив, що і досі шукає "більше інформації" про діяльність Байдена в Україні.

"Абсолютно. На 100%. Я б заперечував, якби він цього не зробив. Бо у такому разі він би дав сигнал, що Байден безкарно продав США, пошив нас у дурні в Україні. Я вважаю, що це може стати одним із значних прикладів корупції в історії США, якщо ця справа не буде розслідувана на найвищому рівні двох урядів", - заявив Джуліані.

Також він назвав очікуваним виправдання Трампа у справі про імпічмент.

Нагадаємо, голосування за двома статтями обвинувачення щодо президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в рамках імпічменту Сенат Конгресу США призначив на середу, 5 лютого.

РБК-Україна писало, що 19 грудня 2019 року Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Трампа звинуватили в зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу США.

Як відомо, президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

Вибори в США: затримується оприлюднення результатів кокусів демократів У Сенаті назвали причини, з яких варто підтримати імпічмент Трампа
Новини України Джозеф БайденДональд Трампімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся