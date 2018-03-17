Трамп подписал закон о контактах с Тайванем

Президент США Дональд Трамп одобрил закон, который позволит официальным лицам США совершать поездки на Тайвань для встреч с тайваньскими лидерами. Об этом сообщает "Голос Америки".

В Белом доме пояснили, что закон вступил бы в силу в субботу даже без его формального одобрения президентом.

Как отмечает издание, такой шаг может усложнить отношения между США и Китаем.

Так, в пятницу представитель Министерства иностранных дел КНР заявил, что Пекин выступает против этого закона, призвал США придерживаться политики "одного Китая" и прекратить официальные контакты с Тайванем.

Соединенные Штаты не будут поддерживать дипломатических отношений с Тайванем, но, согласно закону, будут оказывать ему поддержку в сфере обороны.

Напомним, в Китае заявили, что не потерпят никаких сепаратистских схем для независимости Тайваня и будут защищать свою территориальную целостность с целью "воссоединения" с островом, который считают своей священной территорией.