Трамп подал в суд на NYT из-за клеветы и требует 15 млрд долларов компенсации

Президент США Дональд Трамп подал в суд на газету The New York Times, четырех ее репортеров и издательство Penguin Random House. Он обвиняет их в клевете и дезинформации и требует 15 млрд долларов компенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В иске Трамп ссылается на ряд статей в NYT, в частности редакционную статью перед президентскими выборами 2024 года, которая утверждала, что он непригоден для должности, а также на книгу "Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха", которую издало Penguin.

"Ответчики злонамеренно опубликовали книгу и статьи, зная, что эти публикации содержат отвратительные искажения и выдумки о президенте Трампе", - говорится в иске, поданном в окружной суд во Флориде 15 сентября.

Адвокаты Трампа утверждают, что публикации нанесли ущерб деловой и личной репутации Дональда Трампа, тем самым нанеся огромный экономический ущерб стоимости его бренда и значительный ущерб его будущим финансовым перспективам.

"Ущерб, нанесенный стоимости акций TMTG (Trump Media and Technology Group - ред.), является одним из примеров того, как клевета ответчиков нанесла ущерб президенту Трампу", - отметили адвокаты президента США, ссылаясь на "стремительное падение цены акций".