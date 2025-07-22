ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

The Wall Street Journal наказали за статью о письме Трампа Эпштейну, - CNN

Вторник 22 июля 2025 05:41
UA EN RU
The Wall Street Journal наказали за статью о письме Трампа Эпштейну, - CNN Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Издание Wall Street Journal не допустили к одному из престижных мест в пуле прессы во время предстоящей поездки президента Дональда Трампа в Шотландию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролайн Левитт, изменения были внесены "из-за фейкового и клеветнического поведения Wall Street Journal" в виде недавней публикации издания о связи Трампа с секс-преступником Джеффри Эпштейном.

"Как подтвердил апелляционный суд, Wall Street Journal или любое другое СМИ, не имеют гарантированного специального доступа к освещению президента Трампа в Овальном кабинете, на борту Air Force One или в его частных рабочих пространствах", - заявила Левитт в понедельник.

Она добавила, что в пуле для освещения поездки президента в Шотландию примут участие тринадцать СМИ, но Wall Street Journal среди них не будет.

В CNN отметили, что журналист Wall Street Journal, который не имел отношения к материалу о письме на день рождения Эпштейна, должен был находиться в пуле во время поездки главы государства на гольф-поля в Шотландии.

Таким образом Белый дом использует контроль за доступом к Трампу, чтобы отомстить изданию Руперта Мердока.

Изменения администрации Трампа

Пул прессы - это небольшая группа журналистов, которые сопровождают президента и освещают события от имени журналистского сообщества.

Ротация в пуле является критически важной, ведь многие президентские мероприятия, такие как фотосессии в Овальном кабинете или брифинги на борту Air Force One, проводятся в узком кругу.

В CNN напомнили, что до вступления Трампа в должность в начале этого года, распределение мест в пуле осуществляла Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) - независимая организация, представляющая интересы прессы.

Однако в феврале Левитт отстранила ассоциацию от этого процесса и установила контроль над пулом, предоставив администрации новый инструмент влияния.

Прецедент с Associated Press

Пресс-секретарь Белого дома отстранила WHCA от процесса на фоне конфликта Трампа с Associated Press (АР) из-за употребления названия "Мексиканский залив", которое Трамп приказал правительству США официально переименовать в "Американский залив".

АР является глобальным информационным агентством, поэтому в ее материалах все еще указывается "Мексиканский залив", но с примечанием об указе Трампа. Это вызвало многомесячный юридический спор о доступе прессы.

Реакции и нарушение Конституции США

Представитель Wall Street Journal отказался комментировать "акт мести" Белого дома.

"Мы полностью уверены в точности и тщательности нашей журналистской работы и будем решительно защищаться от любого иска", - заявил он в ответ на запросы по иску на прошлой неделе.

Президент WHCA Вэйцзя Цзян отметила, что исключение Wall Street Journal из пресс-пула президента, является попыткой Белого дома наказать медиа, чья редакционная политика ему не нравится, "является чрезвычайно тревожной и противоречит Первой поправке к Конституции США".

"Мы настоятельно призываем Белый дом восстановить Wall Street Journal в прежнем статусе в пуле и на борту Air Force One для предстоящей поездки президента в Шотландию. WHCA готова сотрудничать с администрацией для быстрого урегулирования этой ситуации", - сказала Цзян.

Организации, защищающие свободу слова, также резко осудили решение Белого дома.

"Это неконституционно - и к тому же мелочно и мстительно - когда президент отменяет доступ, чтобы наказать СМИ за публикацию материала, который он пытался скрыть", - заявил директор по адвокации Freedom of the Press Foundation Сет Стерн.

Он добавил, что, вероятно, журналисты Wall Street Journal, которые планировали сопровождать Трампа в его гольф-туре, обрадовались, что "смогут использовать освободившееся время для расследования более важных тем - от связей Трампа с Эпстейном до его беспрецедентных попыток давления на СМИ".

Скандальная публикация

Напомним, в 2006 году Джеффри Эпштейна обвинили в сексуальном насилии над девочками и арестовали.

В 2019 году он умер в тюрьме после повторного ареста и обвинения в сговоре с целью торговли людьми и сексуальной эксплуатации.

17 июля The Wall Street Journal опубликовало статью с подборкой писем, которые были подарены Эпштейну на его 50-летие в 2003 году, среди которых была записка с подписью Трампа и контуром обнаженной женщины.

На следующий день Трамп подал судебный иск о клевете и заявил, что "ни одного аутентичного письма или рисунка не существует".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал публикацию Wall Street Journal "полной чушью".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп
Новости
Писториус: Путин верит в победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается
Писториус: Путин верит в победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе