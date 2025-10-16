Трамп начал телефонный разговор с Путиным

Отметим, американские СМИ еще до разговора писали, что Трамп собирается поговорить с Путиным перед тем, как Вашингтон посетит президент Украины Владимир Зеленский. Однако темы, на которые лидер США будет общаться с российским диктатором, не сообщались.

Это уже не первый случай, когда Трамп разговаривает с Путиным накануне, или даже во время визитов украинских или европейских союзников. По итогам встречи в Белом доме 18 августа, когда там были Зеленский и европейские союзники, Трамп звонил Путину, чтобы договориться о встрече на уровне лидеров стран. Сначала Россия поддержала идею и выступила за двусторонний формат встречи, но потом, из-за саботажа Кремля, эти планы были сорваны.

Встреча Зеленского и Трампа: детали

Между тем, как известно, Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне уже 17 октября - в эту пятницу. Лидеры будут обсуждать вопрос предоставления Украине дальнобойного оружия. В первую очередь, речь идет о ракетах Tomahawk.

Также Трамп будет обсуждать с Зеленским переход Украины в наступление. Трамп считает, что Украина способна наступать, а президент Зеленский, со своей стороны, считает, что российское наступление на востоке этой осенью - последняя военная активность РФ, на которую оккупанты еще будут способны. Уже в следующем году, возможно, будут мирные переговоры.