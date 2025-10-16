Зеленский считает, что наступление россиян на востоке Украины станет последним, - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что текущее наступление России на Востоке может быть последней крупной военной активностью россиян. В следующем году уже можно будет говорить о мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что такое мнение Зеленский высказал во время закрытого заседания с депутатами от "Слуги народа". Зеленский предположил, что наступление россиян на Востоке, которое сейчас усиливается - это последнее крупное наземное наступление РФ в войне.

Украине придется пережить суровую зиму, поскольку российские теракты против энергетики усиливаются. Тем не менее Зеленский сказал депутатам, что ожидает реальной возможности достичь перемирия, хотя это будет нелегко.

Почему Зеленский уверен в этом

На Россию нужно оказать значительно большее экономическое и военное давление, чтобы заставить ее к миру. Российский диктатор Владимир Путин должен понять, что переговоры являются единственным логическим результатом, поскольку продолжение войны обескровит РФ, не предоставив никаких больших преимуществ.

Президент США Дональд Трамп полон желания остановить войну в Украине, чтобы рассчитывать на Нобелевскую премию мира в следующем году, пишет издание. Именно на этом планирует сыграть Украина: высокопоставленная украинская делегация ведет переговоры в Вашингтоне о помощи в восстановлении энергетики и принуждении РФ к миру.