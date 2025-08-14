Трамп опасается, что присутствие Зеленского на саммите в Аляске сорвет переговоры с Путиным, -WSJ

Вчера, 13 августа, европейские лидеры и Зеленский представили Трампу пять коротких красных линий, которые он должен был бы взять на Аляскинский саммит.

Сначала европейские чиновники стремились к прямому представительству на встрече на Аляске, на которой также будут присутствовать Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров, предлагая генерального секретаря Марка Рютте или другого европейского лидера, а также Зеленского.

Но после разговоров между немецким канцлером Фридрихом Мерцем и Трампом европейцы отказались от этого требования, одновременно публично призвав Зеленского принять участие в любых переговорах с Путиным.

Стоит заметить, что ранее Трамп заявил Мерцу, что Зеленского пригласят на вторую встречу с Путиным, если переговоры на Аляске проложат путь к прямым переговорам.

В то же время анонимные источники, знакомые с разговором чиновников, сообщают, что Трамп выразил обеспокоенность тем, что присутствие Зеленского в начале может сорвать переговоры.

Во вторник Трамп и сам заявил журналистам, что видит свою роль в посредничестве для будущих переговоров между Путиным и Зеленским, в идеале после саммита на Аляске.

Глава США согласился, что после встречи с Путиным он сначала проведет брифинг с Зеленским, а затем с европейскими лидерами, которые участвовали во встрече в среду.