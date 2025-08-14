Трамп побоюється, що присутність Зеленського на саміті в Алясці зірве переговори з Путіним, - WSJ

Вчора, 13 серпня, європейські лідери та Зеленський представили Трампу п'ять коротких червоних ліній, які він мав би взяти на Аляскинський саміт.

Спочатку європейські чиновники прагнули прямого представництва на зустрічі на Алясці, на якій також будуть присутні Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, пропонуючи генерального секретаря Марка Рютте або іншого європейського лідера, а також Зеленського.

Але після розмов між німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем і Трампом європейці відмовилися від цієї вимоги, водночас публічно закликавши Зеленського взяти участь у будь-яких переговорах з Путіним.

Варто зауважити, що раніше Трамп заявив Мерцу, що Зеленського запросять на другу зустріч з Путіним, якщо переговори на Алясці прокладуть шлях до прямих переговорів.

Водночас анонімні джерела, які знайомі з розмовою чиновників, повідомляють, що Трамп висловив стурбованість тим, що присутність Зеленського на початку може зірвати переговори.

У вівторок Трамп і сам заявив журналістам, що бачить свою роль у посередництві для майбутніх переговорів між Путіним і Зеленським, в ідеалі після саміту на Алясці.

Глава США погодився, що після зустрічі з Путіним він спочатку проведе брифінг із Зеленським, а потім із європейськими лідерами, які брали участь у зустрічі в середу.