Визит спецпредставителя Трампа в Украину уже готовят, дата определена, - МИД

Дату визита в Украину спецпредставителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кита Келлога уже определили. Идет подготовка визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого на брифинге.

"Будем рады его принимать, пообщаться с ним и донести свою точку зрения, донести информацию с украинской стороны, которую важно учитывать при разработке видения новой командой путей для достижения справедливого мира", - подчеркнул он.

По словам Тихого, предварительно определена дата визита. Однако спикер не озвучил ее из соображений безопасности.

Спикер МИД подтвердил, что в Украине ждут Кита Келлога. МИД как внешнеполитическое ведомство привлечено к подготовке визита спецпредставителя Трампа в Украину.

Визит Келлога в Украину

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп после победы на выборах заявил, что назначит специального представителя по вопросам Украины и России. Он предложил назначить на эту должность генерала в отставке Кита Келлога. Больше о Ките Келлоге - в материале РБК-Украина.

На днях Reuters сообщило, что Келлог в начале января планирует посетить Украину. Также отмечается, что он поедет в Рим и Париж. Источники Reuters указывают, что Келлог не собирается ехать в Москву.

Президент Владимир Зеленский подтвердил визит Кита Келлога в Украину. По его словам, визит спецпредставителя состоится в начале января, то есть еще до инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января.

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