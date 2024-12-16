Трамп: мы будем говорить с Путиным и Зеленским о завершении войны
Избранный президент США Дональд Трамп планирует переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Это необходимо для завершения войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Трампа.
Трамп снова подчеркнул, что Зеленский хочет мира. По словам избранного президента США, война в Украине - "самая страшная бойня, которую мир видел со времен Второй мировой войны".
Трамп уточнил, что у него есть фотографии полей, где тела солдат лежат поверх тел.
"Этому нужно положить конец. И мы пытаемся положить этому конец. Но мы посмотрим. Мы будем говорить с президентом Путиным и с Зеленским, представителями Украины. Мы должны остановить это. Это кровавая бойня", - добавил он.
Планы Трампа
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что он хочет добиться завершения войны между Украиной и Россией. В частности, он уже номинировал на должность спецпредставителя по Украине генерала в отставке Кита Келлога.
Пока что, как отмечал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, конкретного плана по завершению войны у Трампа нет.
Сегодня политик подчеркивал, что его команда собирается достичь "определенного прогресса" в контексте установления мира между Украиной и Россией.
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