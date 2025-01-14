Зеленский приедет на Давосский форум, а Трамп примет участие онлайн
Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится 20-24 января. Избранный президент США Дональд Трамп будет присутствовать онлайн.
Об этом заявил президент Всемирного экономического форума Берге Бренде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SRF.
По его словам, в Давосе ожидается присутствие представителей из более 130 стран мира, среди них - более 60 глав государств и правительств и более 1600 представителей деловых кругов.
Бренде рассказал, что Трамп не будет физически присутствовать на мероприятии, но присоединится к нему онлайн и выступит с речью 23 января.
В то же время в Давосе ближе к концу недели ожидают представителей новой администрации Трампа.
А Зеленский должен прибыть в Давос во вторник, 21 января. Украинский президент впервые принимал участие в мероприятии в 2024 году.
Из европейских лидеров, которые приедут на Всемирный экономический форум, Бренде вспомнил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Всемирный экономический форум
Всемирный экономический форум (ВЭФ) уже 54 года проходит в сердце швейцарских Альп на горнолыжном курорте Давос.
Эта международная инициатива была основана в 1971-м как площадка для публичных и закрытых дискуссий мировых лидеров, руководителей ведущих международных организаций, бизнесменов.
Предметом обсуждения являются острые темы и события на глобальной арене, вопросы развития экономики, выработки стратегий и путей сотрудничества, проблемы экологии.
Напомним, в прошлом году Всемирный экономический форум в Давосе состоялся 14-19 января. Участие в мероприятии приняла 81 страна и международная организация. Также присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.
Подробнее о Давосе 2024, его участниках и темах, которые обсуждали, - читайте в материале РБК-Украина.
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