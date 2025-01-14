Зеленский приедет на Давосский форум, а Трамп примет участие онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится 20-24 января. Избранный президент США Дональд Трамп будет присутствовать онлайн.

Об этом заявил президент Всемирного экономического форума Берге Бренде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SRF .

По его словам, в Давосе ожидается присутствие представителей из более 130 стран мира, среди них - более 60 глав государств и правительств и более 1600 представителей деловых кругов.

Бренде рассказал, что Трамп не будет физически присутствовать на мероприятии, но присоединится к нему онлайн и выступит с речью 23 января.

В то же время в Давосе ближе к концу недели ожидают представителей новой администрации Трампа.

А Зеленский должен прибыть в Давос во вторник, 21 января. Украинский президент впервые принимал участие в мероприятии в 2024 году.

Из европейских лидеров, которые приедут на Всемирный экономический форум, Бренде вспомнил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.