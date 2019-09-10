ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп звільнив радника з нацбезпеки Болтона

Новини » В світі    10.09.2019 - 19:33
Трамп звільнив радника з нацбезпеки Болтона
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп повідомив, що звільняє Болтона унаслідок незгоди з багатьма його пропозиціями

Президент США Дональд Трамп звільнив свого радника з національної безпеки Джона Болтона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Повідомляється, що Трамп не згоден з багатьма з пропозицій Болтона.

"Вчора я інформував Джона Болтона, що його послуги в Білому домі більше не потрібні. Я категорично не згоден з багатьма з його пропозицій і попросив його піти у відставку", - написав він.

Зазначимо, що Джон Болтон обіймав посаду радника з квітня 2018 року. Він відомий своїми жорсткими поглядами на зовнішню політику.

Зокрема, Болтон був одним з ідеологів виходу США з ядерної угоди з Іраном, виступав за більш активний тиск на КНДР і втручання Вашингтона в конфлікт у Сирії, а також за посилення санкцій проти Росії.

Раніше радник з національної безпеки президента США Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати очікують, що Росія після обміну полоненими видасть ще більше українських громадян.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп попросив свою команду національної безпеки переглянути програму надання Україні військової допомоги в сфері безпеки. Пентагон провів перевірку і сказав, що фінансування потрібно.

Глава Єврокомісії підтримала нові санкції проти США Російські влади підтвердили, що в Кремлі працював агент США
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся