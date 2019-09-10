Трамп звільнив радника з нацбезпеки Болтона

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп повідомив, що звільняє Болтона унаслідок незгоди з багатьма його пропозиціями

Президент США Дональд Трамп звільнив свого радника з національної безпеки Джона Болтона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Повідомляється, що Трамп не згоден з багатьма з пропозицій Болтона.

"Вчора я інформував Джона Болтона, що його послуги в Білому домі більше не потрібні. Я категорично не згоден з багатьма з його пропозицій і попросив його піти у відставку", - написав він.

Зазначимо, що Джон Болтон обіймав посаду радника з квітня 2018 року. Він відомий своїми жорсткими поглядами на зовнішню політику.

Зокрема, Болтон був одним з ідеологів виходу США з ядерної угоди з Іраном, виступав за більш активний тиск на КНДР і втручання Вашингтона в конфлікт у Сирії, а також за посилення санкцій проти Росії.

Раніше радник з національної безпеки президента США Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати очікують, що Росія після обміну полоненими видасть ще більше українських громадян.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп попросив свою команду національної безпеки переглянути програму надання Україні військової допомоги в сфері безпеки. Пентагон провів перевірку і сказав, що фінансування потрібно.