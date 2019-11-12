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Трамп збирався заморозити військову допомогу Україні, - співробітниця Пентагону

Новини » Політика     12.11.2019 - 02:40
Трамп збирався заморозити військову допомогу Україні, - співробітниця Пентагону
Фото: Лаура Купер (twitter.com/AndrewDesiderio)

Трамп розпорядився заморозити допомогу на сотні мільйонів доларів, що призначалося для України

Адміністрація президента США Дональда Трапма насправді збиралась заморозити військову підтримку для України. Про це засвідчила помічник секретаря міністра оборони Лаура Купер, яка відповідає за український, російський та євразійський напрям, передає CNN.

В обмін Трамп хотів отримати від української влади заяву про розслідування проти родини Байденів, сказала Купер. Інформація про це міститься у стенограмі виступу Купер на слуханнях у Палаті представників Конгресу в рамках розслідування можливого імпічменту президента США.

У висновках керівників комітетів, що ведуть розслідування з імпічменту, сказано, що, за словами Лаури Купер, Трамп через Офіс управління й бюджету розпорядився заморозити критично важливу для України військову допомогу на сотні мільйонів доларів. При цьому військові міноборони, окремі представники Держдепартаменту та інших установ відмовляли Трампа від такого кроку.

Купер також підтвердила, що на зустрічі з предстанвиком Держдепу по Україні Куртом Волкером 20 серпня 2019 року. За даними Купер, він сказав, що у випадку виступу української сторони із відповідною заявою щодо Байденів питання військової допомоги буде розморожене.

Нагадаємо, раніше радник американського президента Роберт О'Брайен прокоментував надання військової допомоги Україні. Він заявив, що Вашингтон не може обіцяти Києву вічну військову підтримку.

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