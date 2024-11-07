Зеленский о плане Трампа по завершению войны: быстро - это потери для Украины

Зеленский отметил, что у него действительно были хорошие разговоры с Трампом, который на днях победил на выборах. Но отметил, что они должны быть более предметными и к этому надо готовиться обеим сторонам.

"О скором завершении войны - сегодня я верю, что Трамп действительно хочет быстрого решения. Хотя - это не значит, что это получится. Я без упреков. Просто говорю, что мы там, где мы есть. Мы в войне с россиянами, а это самый сложный враг этого столетия...", - объяснил президент.

В то же время глава Украины подчеркнул, что хочет справедливого окончания войны.

"Я уверен, что быстрое окончание войны - это потери. Я думаю, что если очень быстрое, я не знаю эту идею, мы не говорили об этом с Трампом, я думаю, он будет готовиться со своей командой свои взгляды, все это впереди. Все что мне сейчас понятно, он действительно хочет окончания. Мы хотим справедливого окончания, потому что это ужас и трагедия, вся эта война. Но, если это просто быстро, то это потери для Украины", - подытожил он.