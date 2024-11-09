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У Трампа открестились от заявления его советника о Крыме

США, Суббота 09 ноября 2024 22:28
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У Трампа открестились от заявления его советника о Крыме Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Советник Дональда Трампа заявил, что Украине уже "нереально" вернуть Крым. Однако в офисе новоизбранного президента опровергли такое заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель Дональда Трампа заявил, что республиканец Брайан Ланза, очертивший некоторые потенциальные контуры поддерживаемого США мирного плана в Украине, не выступал от имени новоизбранного президента.

Более того, представитель Трампа отверг, что давний стратег-республиканец, который был подрядчиком кампании Трампа выступал от его имени.

Он также подчеркнул, что в команде Трампа по переходному периоду проверяют персонал и разрабатывают политику, которую Трамп мог бы принять во время своего второго срока.

Заявление Ланза

Напомним, что ранее старший советник новоизбранного президента Трампа Ланза заявил, что новая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на возвращении территорий, оккупированных Россией.

Он даже заявил, что возвращение Крыма "нереалистично" и "не является целью Соединенных Штатов".

Подробнее о заявлении Ланзы, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время, заметим, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сегодня предупредил, что в ближайшие месяцы в мировых СМИ может появиться множество инсайдов о различных вариациях "мирных планов".

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