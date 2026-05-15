Трамп сделал заявление о войне в Украине после встречи с Си Цзиньпином

16:01 15.05.2026 Пт
2 мин
Стороны пока не предоставили детали плана по урегулированию конфликта
aimg Анастасия Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров в Пекине обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином войну в Украине. По словам американского лидера, обе стороны хотят увидеть урегулирование конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Белого дома.

Трамп рассказал о переговорах в Пекине

Дональд Трамп сообщил журналистам, что тема войны в Украине поднималась во время его общения с Си Цзиньпином в Пекине. Разговор касался возможного урегулирования конфликта и дальнейших шагов по его завершению.

Что заявил президент США

Во время общения с прессой Трамп подтвердил, что обсуждал ситуацию вокруг Украины с китайским лидером.

"Да, мы это обсудили... Это тот (конфликт), урегулирование которого мы хотим увидеть", - сказал он журналистам.

По словам президента США, и Вашингтон, и Пекин заинтересованы в прекращении войны и поиске путей для урегулирования ситуации.

Напоминаем, что американский сенатор Линдси Грэм заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин имеет влияние на глобальные конфликты благодаря экономическим связям Китая с Россией. По его словам, китайский лидер мог бы повлиять на прекращение войн в Украине и вокруг Ирана, поскольку Пекин остается крупнейшим покупателем российских энергоресурсов, включая нефть и газ.

Отметим, что Владимир Путин планирует посетить Пекин на следующей неделе, 20 мая. Поездка главы Кремля состоится спустя всего несколько дней после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, что добавляет дополнительный политический контекст к предстоящему визиту.

