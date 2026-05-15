Трамп зробив заяву про війну в Україні після зустрічі із Сі Цзіньпіном

Трамп розповів про переговори в Пекіні

Дональд Трамп повідомив журналістам, що тема війни в Україні порушувалася під час його спілкування з Сі Цзіньпіном у Пекіні. Розмова стосувалася можливого врегулювання конфлікту та подальших кроків щодо його завершення.

Що заявив президент США

Під час спілкування з пресою Трамп підтвердив, що обговорював ситуацію навколо України з китайським лідером.

"Так, ми це обговорили... Це той (конфлікт), врегулювання якого ми хочемо побачити", - сказав він журналістам.

За словами президента США, і Вашингтон, і Пекін зацікавлені у припиненні війни та пошуку шляхів для врегулювання ситуації.