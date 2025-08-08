Трамп подтвердил планы на "обмен территориями" с РФ: кое-что вернем Украине

Во время интервью, комментируя возможные сценарии урегулирования войны в Украине, президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают вариант договоренности, который включал бы взаимные территориальные уступки. По его словам, это сложный процесс, который должен принести выгоду обеим сторонам.

Речь идет о том, что Украина могла бы передать под контроль России определенные территории, а взамен Москва должна была бы вернуть Киеву часть районов, которые сейчас находятся под ее оккупацией.

Трамп отметил, что подобный подход, по его мнению, мог бы приблизить окончание боевых действий.

Вместе с тем, Трамп подчеркнул, что окончательные решения зависят от переговоров между сторонами и политической воли как Киева, так и Москвы.

"Вы смотрите на территорию, за которую шла борьба три с половиной года, и, знаете, много русских погибло, много украинцев погибло. Поэтому мы смотрим на это, но на самом деле мы пытаемся некоторые территории вернуть и некоторые - обменять. Это сложно. На самом деле это не просто. Это очень сложно, но мы собираемся некоторые территории вернуть. Мы собираемся сделать некоторый обмен территориями. Будет определенный обмен территориями в пользу обеих сторон", - заявил Дональд Трамп.