Трамп подтвердил планы на "обмен территориями" с РФ: кое-что вернем Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможный мирный план предусматривает возвращение Украине части территорий и взаимный обмен земель с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время общения с журналистами в Белом доме.
Во время интервью, комментируя возможные сценарии урегулирования войны в Украине, президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают вариант договоренности, который включал бы взаимные территориальные уступки. По его словам, это сложный процесс, который должен принести выгоду обеим сторонам.
Речь идет о том, что Украина могла бы передать под контроль России определенные территории, а взамен Москва должна была бы вернуть Киеву часть районов, которые сейчас находятся под ее оккупацией.
Трамп отметил, что подобный подход, по его мнению, мог бы приблизить окончание боевых действий.
Вместе с тем, Трамп подчеркнул, что окончательные решения зависят от переговоров между сторонами и политической воли как Киева, так и Москвы.
"Вы смотрите на территорию, за которую шла борьба три с половиной года, и, знаете, много русских погибло, много украинцев погибло. Поэтому мы смотрим на это, но на самом деле мы пытаемся некоторые территории вернуть и некоторые - обменять. Это сложно. На самом деле это не просто. Это очень сложно, но мы собираемся некоторые территории вернуть. Мы собираемся сделать некоторый обмен территориями. Будет определенный обмен территориями в пользу обеих сторон", - заявил Дональд Трамп.
Напомним, что в прошлом месяце Трамп жестко раскритиковал Путина за массированные обстрелы Украины и дал ему 50 дней на достижение мира с Киевом. Однако впоследствии Трамп сократил сроки и указал дедлайном 8 августа.
6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с Путиным. Трамп охарактеризовал их встречу как успешную.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф якобы предложил российскому диктатору Владимиру Путину план, который касается прекращения огня между Россией и Украиной.
В том соглашении, которое готовят американские и российские чиновники, Москва может сохранить контроль над оккупированными территориями.
Также существует предположение, что Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом может выдвинуть ультиматум в отношении Украины - потребует признания оккупированных территорий в обмен на вывод российских войск из других регионов.