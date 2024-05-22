Евросоюз ужесточит санкции против Ирана из-за его военной помощи России, - Reuters
Европейский союз собирается ужесточить санкции против Ирана за то, что оказывает военную помощь Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Страны ЕС согласились добавить 10 новых физических и юридических лиц в санкционный список Ирана", - пишет издание.
Один из источников издания сообщил, что этот шаг связан с поддержкой Ираном вооруженных прокси на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.
Также это связано с военной поддержкой, которую Тегеран оказывает Москве.
Reuters напомнило, что лидеры Евросоюза ранее согласились усилить санкции против Ирана после ракетной атаки Тегерана и удара беспилотников по Израилю.
Санкции против Ирана
Страны Запада регулярно вводят санкции против Ирана, особенно из-за его военных связей с Россией.
Недавно чиновники из США заявляли, что хотят ужесточить ограничения на экспорт иранской нефти и ограничить способность России продолжать финансировать войну против Украины.
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