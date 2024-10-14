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ЕС ввел санкции против Ирана за ракеты для России: в список попали три авиакомпании

Брюссель, Понедельник 14 октября 2024 14:26
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ЕС ввел санкции против Ирана за ракеты для России: в список попали три авиакомпании Фото: ЕС ввел санкции против Ирана за передачу ракет России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский Союз ввел санкции против Ирана из-за поставки ракет России. В список попали иранские чиновники, фирмы и три авиакомпании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.

ЕС ввел санкции против семи физических лиц, включая замминистра обороны Ирана Сейеда Хамзе Галандари. Также в списке:

  • Бехнам Шахриари - чиновник "Кудс 190" Корпуса стражей исламской революции, участвующее в материально-технических аспектах передачи оружия, в том числе ракет и снарядов;
  • Али Шадмани - заместитель координатора центрального штаба Корпуса стражей исламской революции, в течение последних лет неоднократно активно рекламировал обороноспособность Ирана, включая беспилотники и ракеты, в частности в России;
  • Али Джафарабади - командующий космической дивизией аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции, участвует в разработке иранской ракетной программы;
  • Мехди Гогердчиан - управляющий директор компании Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA), зарегистрированной в ЕС, принимает участие в иранской программе БПЛА;
  • Реза Хосрави Могаддам - военный атташе посольства Ирана в России;
  • Сеид Мир Ахмад Нушин - директор организации аэрокосмической промышленности, зарегистрированной в ЕС, принимает участие в ракетной программе Ирана.

Также в санкционный список Евросоюз попали семь компаний. Ограничения ввели против трех иранских авиакомпаний (национального перевозчика Iran Air и Saha Airlines, Mahan Air), а также четырех промышленных и транспортных компаний (Basamad Electronic Pouya Engineering Co., Iran Alumina Company, Shahid Haj Ali Movahed Research Center, Teyf Tadbir Engineering Company).

Санкции вступают в силу немедленно. В рамках санкций физическим лицам запрещен въезд на территорию ЕС, их активы блокируются. Компаниям также грозит блокировка активов. Европейскому бизнесу запрещены какие-либо контакты с ними.

Передача иранских ракет России

В сентябре западные СМИ сообщили, что Иран мог передать России партию ракет. Речь идет о баллистических ракетах малой дальности, вероятно, Fath 360.

Позже в США подтвердили поставки Тегераном ракет Москве. Однако Иран пытается отрицать это, а Россия вообще не комментирует.

США и Британия уже ввели дополнительные санкции против Ирана. Сегодня, 14 октября, министры стран ЕС согласовали ограничения против Тегерана.

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