США заявили об ужесточении санкций против "теневого" нефтяного флота Ирана: подробности

Администрация президента США Джо Байдена ввела новый пакет санкций против 35 организаций и судов. Они, по данным Министерства финансов США, участвуют в транспортировке нелегальной иранской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что этот шаг дополняет введенные в октябре санкции и является ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Ирана и его атаки на Израиль.

Новые ограничения направлены на ключевые экономические секторы Ирана, чтобы избавить правительство от ресурсов для финансирования ядерной программы, производства ракет, дронов и поддержки террористических группировок в регионе.

Отмечается, что санкции запрещают американским физическим и юридическим лицам вести дела с подсанкционными компаниями и замораживают их активы в США.

Среди подсанкционных судов – танкеры разного класса, которые транспортируют нефть из Ирана и других стран. Например:

Suezmax Min Hang , загрузивший нефть марки Urals в России и направивший курс в Египет.

, загрузивший нефть марки Urals в России и направивший курс в Египет. VLCC Phonix , доставлявший груз в китайский порт Ричжао.

, доставлявший груз в китайский порт Ричжао. Aframax Vesna, планировавший загрузку российской нефти ESPO Blend в порту Козьмино.

Также известно, что часть танкеров находится на якоре у Малайзии или удаляется из Африки после загрузки сырой нефти, в том числе судно Bertha.

Таким образом, США стремятся разрушить "теневой" нефтяной флот Ирана, приносящий доходы, направленные на развитие военных технологий и поддержку региональной дестабилизации.

"Мы будем использовать все доступные инструменты для пресечения этой незаконной деятельности", - заявил замминистра финансов Брэдли Смит.

Добавим, что вновь избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации также планирует ужесточать санкции против Ирана.