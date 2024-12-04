США заявили об ужесточении санкций против "теневого" нефтяного флота Ирана: подробности
Администрация президента США Джо Байдена ввела новый пакет санкций против 35 организаций и судов. Они, по данным Министерства финансов США, участвуют в транспортировке нелегальной иранской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что этот шаг дополняет введенные в октябре санкции и является ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Ирана и его атаки на Израиль.
Новые ограничения направлены на ключевые экономические секторы Ирана, чтобы избавить правительство от ресурсов для финансирования ядерной программы, производства ракет, дронов и поддержки террористических группировок в регионе.
Отмечается, что санкции запрещают американским физическим и юридическим лицам вести дела с подсанкционными компаниями и замораживают их активы в США.
Среди подсанкционных судов – танкеры разного класса, которые транспортируют нефть из Ирана и других стран. Например:
- Suezmax Min Hang, загрузивший нефть марки Urals в России и направивший курс в Египет.
- VLCC Phonix, доставлявший груз в китайский порт Ричжао.
- Aframax Vesna, планировавший загрузку российской нефти ESPO Blend в порту Козьмино.
Также известно, что часть танкеров находится на якоре у Малайзии или удаляется из Африки после загрузки сырой нефти, в том числе судно Bertha.
Таким образом, США стремятся разрушить "теневой" нефтяной флот Ирана, приносящий доходы, направленные на развитие военных технологий и поддержку региональной дестабилизации.
"Мы будем использовать все доступные инструменты для пресечения этой незаконной деятельности", - заявил замминистра финансов Брэдли Смит.
Добавим, что вновь избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации также планирует ужесточать санкции против Ирана.
Также напомним, что Евросоюз уже усиливал ограничения против Ирана из-за его сотрудничества с Россией.
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