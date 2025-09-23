ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп подписал указ о признании движения Antifa террористической организацией

США, Вторник 23 сентября 2025 05:32
UA EN RU
Трамп подписал указ о признании движения Antifa террористической организацией Фото: президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп (flickr.com)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения американских антифашистов (Antifa) террористической организацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома и агентство Reuters.

Документ объемом 370 слов обязывает "все соответствующие исполнительные департаменты и агентства" "расследовать, препятствовать и ликвидировать любые незаконные операции", осуществляемые Antifa или кем-либо, кто финансирует такие действия.

Под последними в указе подразумеваются лица, которые "связаны с Antifa и действуют от ее имени, координируют свои действия с другими организациями и структурами для распространения, разжигания и продвижения политического насилия и подавления законных политических высказываний".

Как отметило Reuters, cейчас правительство США официально не признает исключительно внутренние группы террористическими организациями, преимущественно из-за конституционных гарантий.

Однако знакомый с этим вопросом чиновник Министерства юстиции, отметил, что указ Трампа позволит американскому правительству внимательно отслеживать финансы и передвижения граждан, а также расследовать любые иностранные связи свободной сети групп и неприбыльных организаций, которые администрация Трампа считает причастными к движению Antifa.

Что такое Antifa

Antifa (от "anti-fascist" - "антифашисты") представляет собой неформальную и децентрализованную антифашистскую среду в США, не имеющую структуры классической организации.

Это движение объединяет локальные активистские группы и сообщества, в частности в соцсетях, которые взаимодействуют преимущественно на региональном и местном уровнях.

Основной задачей Antifa является борьба с фашизмом, расизмом, ультраправыми течениями и неонацистскими идеями. В своей деятельности его участники часто применяют прямые действия - от протестов и контрдемонстраций до методов, которые могут иметь конфронтационный характер.

Убийство Чарли Кирка

Отметим, что указ Дональда Трампа был подписан после убийства 10 сентября в Университете долины Юта праворадикального активиста Чарли Кирка.

Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления Тайлера Робинсона. Мужчине предъявили обвинения в нескольких тяжких преступлениях: умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, незаконный выстрел из оружия и препятствование осуществлению правосудия.

Сейчас Робинсон находится под усиленным наблюдением в тюрьме округа Юта без возможности внесения залога. Он ожидает психиатрическую экспертизу. Пока нет открытых доказательств того, что подозреваемый действовал в рамках более крупной организованной сети.

Робинсон до сих пор не признал вину в убийстве Кирка и отказывается сотрудничать со следствием.

18 сентября Трамп объявил Antifa террористической организацией и анонсировал подписание указа, который узаконивает этот статус.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"