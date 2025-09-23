Трамп підписав указ про визнання руху Antifa терористичною організацією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому та агентство Reuters.

Документ обсягом 370 слів зобов'язує "всі відповідні виконавчі департаменти та агентства" "розслідувати, перешкоджати та ліквідувати будь-які незаконні операції", що здійснюються Antifa або будь-ким, хто фінансує такі дії.

Під останніми в указі маються на увазі особи, що "пов'язані з Antifa та діють від її імені, координують свої дії з іншими організаціями та структурами для поширення, розпалювання та просування політичного насильства та придушення законних політичних висловлювань".

Як зазначило Reuters, наразі уряд США офіційно не визнає виключно внутрішні групи терористичними організаціями, переважно через конституційні гарантії.

Однак обізнаний із цим питанням чиновник Міністерства юстиції, зазначив, що указ Трампа дозволить американському уряду уважніше відстежувати фінанси й пересування громадян, а також розслідувати будь-які іноземні зв’язки вільної мережі груп та неприбуткових організацій, які адміністрація Трампа вважає причетними до руху Antifa.