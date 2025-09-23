Трамп підписав указ про визнання руху Antifa терористичною організацією
Президент США Дональд Трамп підписав указ про визнання руху американських антифашистів (Antifa) терористичною організацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому та агентство Reuters.
Документ обсягом 370 слів зобов'язує "всі відповідні виконавчі департаменти та агентства" "розслідувати, перешкоджати та ліквідувати будь-які незаконні операції", що здійснюються Antifa або будь-ким, хто фінансує такі дії.
Під останніми в указі маються на увазі особи, що "пов'язані з Antifa та діють від її імені, координують свої дії з іншими організаціями та структурами для поширення, розпалювання та просування політичного насильства та придушення законних політичних висловлювань".
Як зазначило Reuters, наразі уряд США офіційно не визнає виключно внутрішні групи терористичними організаціями, переважно через конституційні гарантії.
Однак обізнаний із цим питанням чиновник Міністерства юстиції, зазначив, що указ Трампа дозволить американському уряду уважніше відстежувати фінанси й пересування громадян, а також розслідувати будь-які іноземні зв’язки вільної мережі груп та неприбуткових організацій, які адміністрація Трампа вважає причетними до руху Antifa.
Що таке Antifa
Antifa (від "anti-fascist" - "антифашисти") являє собою неформальне та децентралізоване антифашистське середовище у США, що не має структури класичної організації.
Цей рух об’єднує локальні активістські групи та спільноти, зокрема в соцмережах, які взаємодіють переважно на регіональному й місцевому рівнях.
Основним завданням Antifa є боротьба з фашизмом, расизмом, ультраправими течіями та неонацистськими ідеями. У своїй діяльності його учасники часто застосовують прямі дії - від протестів і контрдемонстрацій до методів, що можуть мати конфронтаційний характер.
Вбивство Чарлі Кірка
Відзначимо, що указ Дональда Трампа був підписаний після вбивства 10 вересня в Університеті долини Юта праворадикального активіста Чарлі Кірка.
Поліція затримала підозрюваного у скоєнні злочину Тайлера Робінсона. Чоловіку висунули обвинувачення у кількох тяжких злочинах: навмисне вбивство за обтяжуючих обставин, незаконний постріл зі зброї та перешкоджання здійсненню правосуддя.
Нині Робінсон перебуває під посиленим наглядом у в’язниці округу Юта без можливості внесення застави. Він очікує на психіатричну експертизу. Наразі немає відкритих доказів того, що підозрюваний діяв у рамках більшої організованої мережі.
Робінсон досі не визнав провину у вбивстві Кірка та відмовляється співпрацювати зі слідством.
18 вересня Трамп оголосив Antifa терористичною організацією й анонсував підписання указу, що узаконює цей статус.