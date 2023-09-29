Трамп передумал просить о передаче дела про вмешательство в выборы в федеральный суд

Бывший президент США Дональд Трамп передумал просить о передаче дела по вмешательству в выборы в штате Джорджия в федеральный округ, где его могли бы рассматривать более лояльные присяжные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Адвокат Трампа Стивен Садоу заявил, что его подзащитный верит в то, что суд "полностью защитит конституционное право Трампа на справедливый суд" и гарантирует ему "должную судебную процедуру при рассмотрении дела".

Прокуратура округа Фултон, где будет рассматриваться дело, отказалась от комментариев.

Судебные дела против Трампа

Сейчас Трамп выдвинул более 90 уголовных обвинений по нескольким делам: по выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль, подрыву выборов 2020 года и неправомерному распоряжению секретной информацией после того, как он покинул пост. Кроме того, накануне президентских праймериз 2024 года начнется суд над Трампом по делу о штурме Капитолия.

Несколько недель назад некоторые фигуранты дела о подрыве выборов просили о передаче дела в федеральный суд, адвокаты Трампа заявляли, что он тоже так поступит. Дело в том, что округ Фултон называют "оплотом демократов", тогда как в федеральном суде среди присяжных больше республиканцев.

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.

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