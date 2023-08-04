Три дела Трампа. За что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы

Бывшему президенту США Дональду Трампу избрали меру пресечения по делу о попытке отменить результаты выборов-2020. Сам он вину не признает и говорит о политическом преследовании, которое мешает вести президентскую кампанию.

Дело №3

На этой неделе Дональду Трампу в третий раз за четыре месяца предъявили уголовные обвинения. Речь идет о попытке отменить результаты выборов-2020, на которых победил Джо Байден.

Напомним, поведение действовавшего на тот момент президента называют причиной последовавшего штурма Капитолия, в ходе которого погибли несколько человек.

Во вторник, 1 августа, его официально обвинили в сговоре с целью обмана США, фальсификации показаний свидетелей, сговоре против прав американских граждан и попытке помешать разбирательству.

Как говорится в обвинительном заключении, для отмены результатов выборов Дональд Трамп вступил в сговор с шестью лицами - Руди Джулиани и другими юристами, которые работали с ним над обжалованием выборов.

Обвинение полагает, что Трамп подтолкнул министерство юстиции к ложному заявлению о фальсификации и требовал от вице-президента Майка Пенса отменить итоги выборов. После чего призвал сторонников поддержать его в Вашингтоне, что и привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Это обвинительное заключение открыло второе федеральное уголовное дело против Трампа, заседание по которому состоялось вчера, 3 августа.

Как прошел суд

На пути в Вашингтон экс-президент сообщил в соцсетях, что направляется в суд, где его арестуют и привлекут к ответственности по якобы фейковым обвинениям.

"Это большая честь, поскольку меня арестуют ради вас. Сделаем Америку великой снова!", - обратился он к сторонникам.

Однако представитель Службы маршалов Брэди Маккаррон заверил, что тот должен всего лишь явиться в федеральный суд и реального ареста не будет.

В переполненном зале суда округа Колумбия Трамп провел около 40 минут. За это время ему зачитали обвинения и избрали меру пресечения.

Как отметила мировая судья Моксила Упадхьяя, по разным пунктам ему может грозить от 5 до 20 лет лишения свободы:

заговор с целью обмана США - до 5 лет тюрьмы, 250 000 долларов штрафа (или все вместе)

заговор с целью помешать разбирательству - до 20 лет тюрьмы, 250 000 долларов штрафа (или все вместе)

препятствование официальному разбирательству - наказание такое, как и в пункте выше

заговор против прав человека - до 10 лет тюрьмы, 250 000 долларов штрафа (или все вместе)

"Я невиновен", - ответил на обвинения Трамп.

Федеральный прокурор Томас Виндом объявил, что стороны пришли к согласию по мере пресечения: Трамп обязан не нарушать федеральные законы, подписать обязательство о явке и появляться в суде по вызову.

Также судья предупредила его, что за невыполнение условий может выдать ордер на арест, после чего Трамп будет задержан как минимум до следующего заседания. А в случае неявки в суд может последовать новое уголовное обвинение.

Кроме того, Трамп не имеет права общаться со свидетелями без присутствия адвоката. Заслушав все условия, он подписал необходимые документы.

Следующее слушание назначено на 28 августа. Дело будет рассматривать федеральная окружная судья Таня Чуткан, а обвиняемому разрешили не присутствовать на заседании, если его график не позволяет это сделать. В течение семи дней адвокаты должны сообщить, сколько времени им нужно для подготовки к процессу.

Также защита подала ходатайство против ускоренного разбирательства с учетом объема информации, которую предстоит обработать. Судья обязала государство отреагировать на эту просьбу в течение пяти дней.

Трамп жалуется на политическое преследование

Покидая Вашингтон, Трамп обвинил президента США Джо Байдена в организации преследования политического оппонента.

"Этого никогда не должно было случиться в Америке. И мы не можем позволить этому произойти", - заявил он на взлетной полосе аэропорта перед посадкой в свой частный самолет.

Он также отметил, что в столице "было больше грязи", чем когда он был президентом.

"Это не то место, которое я оставил", - сказал он и добавил, что лидирует на предварительных выборах в Республиканской партии и якобы даже "значительно обходит Байдена" в опросах.

Сразу после этого он вернулся к сбору средств на президентскую кампанию. Донорам разослали письмо, подписанное Эриком Трампом (сыном), со следующим текстом:

"Мой отец был официально привлечен к ответственности прямо в логове зверя - болоте округа Колумбия - несмотря на то, что он не совершал никаких преступлений".

Адвокат Алина Хабба заявила, что нахождение ее подзащитного в суде отвлекает Трампа от президентской кампании, которая неформально уже стартовала. По ее словам, американские власти "пытаются стреножить лицо, которое борется за избрание президентом".

Ее заявление поддержала член Палаты представителей, ультраправая республиканка и поклонница теорий заговора Марджори Тейлор Грин. Она уверена, что происходит попытка вмешательства в выборы-2024, целью которой является упрятать главного оппонента Байдена за решетку.

Примечательно, что обвинения в политическом преследовании, как правило, не выходят дальше лагеря республиканцев и сторонников Трампа.

Еще два дела Трампа

Помимо попытки повлиять на выборы-2020, Трамп проходит обвиняемым еще в двух делах.

Дело Сторми Дэниэлс. В 2016 году перед президентскими выборами адвокат Майкл Коэн передал порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 000 долларов в обмен на молчание о ее романе с Трампом. Эти сведения в 2018 году опубликовала газета The Wall Street Journal.

Тогда Коэна судили за нарушение правил финансирования избирательной кампании, расследование против Трампа не начиналось, поскольку на тот момент у него был президентский иммунитет.

Как полагает следствие, он возместил Коэну потраченные на Дэниэлс деньги из избирательного фонда, оформив их как судебные издержки. И сфальсифицировал документы, что является уголовно наказуемым деянием. По версии экс-президента, история с передачей денег якобы была личной инициативой адвоката.

Тем не менее 4 апреля Трампу предъявили обвинения по 33 пунктам, после чего он стал первым экс-президентом, которому инкриминировали совершение уголовного преступления. По каждому из пунктов ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Следующее заседание по этому делу пройдет 4 декабря.

Секретные материалы. В августе августа 2022 года ФБР провело обыски в резиденции Дональда Трампа. И изъяло 11 комплектов документов, в том числе под грифом "совершенно секретно". Среди них были указ о помиловании бывшего советника Роджера Стоуна, а также некоторые данные о "президенте Франции". Все эти документы тот вынес из Белого дома после своего президентского срока.

Трамп называл обыски необязательными и обвинил Демократическую партию в использовании ФБР в качестве оружия, чтобы не допустить его к выборам.

В июне ему предъявили обвинения по 38 пунктам. В том числе по тем, которые касаются умышленного хранения секретных документов о национальной безопасности. По версии следствия, в этих бумагах содержались сведения о ядерных возможностях США, а также о возможных уязвимостях в обороне.

Согласно закону о шпионаже, за это Трампу может грозить до 20 лет тюрьмы. Судебное разбирательство назначено на май 2024-го.

Могут ли обвинения помешать Трампу участвовать в выборах?

Дональд Трамп на сегодня является фаворитом в кандидаты от Республиканской партии на выборах-2024. Поэтому возникает вопрос, может ли он теоретически занять Овальный кабинет, если его признают виновным.

Ведущий американский эксперт в области права, профессор Калифорнийского университета Ричард Хасен считает, что у Трампа есть все шансы для этого.

"В Конституции очень мало требований для кандидата. Например, она не запрещает никому, кому предъявлены обвинения, кто был осужден или даже отбывает тюремный срок, баллотироваться на пост президента и побеждать на выборах", - цитирует его CNN.

В то же время Хасен не понимает, как с юридической стороны заключенный может стать президентом. Возможно, если Трампу вынесут приговор до выборов, но он победит, то сможет помиловаться себя.

"Пока об этом сложно говорить однозначно. Вероятно, свой вклад придется внести Верховному суду", - добавил он, имея в виду апелляцию на приговор, после чего министерство юстиции, которое является частью исполнительной ветви и подвластно президенту, сможет закрыть дело.

Адвокат Роберт Рэй, который защищал Трампа в ходе первого судебного разбирательства по делу об импичменте, еще в июне говорил о том, что после избрания тот возьмет минюст под контроль и сможет завершить уголовное преследование.

При этом в случае признания виновным на федеральном уровне или в Нью-Йорке, Трамп не сможет голосовать на выборах до тех пор, пока не отбудет наказание.

В любом случае сейчас он говорит о готовности продолжить кампанию, даже если суд признает его виновным по какому-то из уголовных дел.

Более того, из нынешней ситуации он хочет извлечь максимум политических баллов. В частности, в обращении к донорам он делает упор на якобы незаконности обвинений, по которым суммарно ему может грозить более 560 лет лишения свободы.

Но далеко не факт, что ставка на это сработает. Согласно опросу Reuters/Ipsos, около половины республиканского электората не проголосует за Дональда Трампа, если его признают виновным. Но в то же время три четверти считают обвинения политически мотивированными.