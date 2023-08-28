Дело о штурме Капитолия: суд назначил начало процесса над Трампом на 2024 год

Суд в Вашингтоне назначил дату суда над экс-президентом США Дональдом Трампом по делу о штурме Капитолия на 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Федеральный судья Таня Чуткан назначила дату суда над Дональдом Трампом по обвинению в сговоре с целью отмены результатов выборов 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он начнется 4 марта 2024 года.

Дела против Трампа

Обвинение по делу о штурме Капитолия стало третьим делом, возбужденным против Трампа. Так, 4 апреля этого года большое жюри присяжных признало Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

А 9 июня ему было предъявлено обвинение в 37 пунктах дела о "секретных документах", которые обнаружили в его имении "Мар-а-Лаго".

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.