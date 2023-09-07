Прокурор дела против Трампа обвинила республиканцев во вмешательстве в процесс, - СМИ

Окружная прокурорка округа Фултон Фанни Уиллис обвинила главу юридического комитета Палаты представителей Джима Джордана в ненадлежащем вмешательстве в дело против экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Atlanta Journal-Constitution.

В письме Джордану и заявила, что "нет никакого оправдания" для вмешательства Конгресса в уголовное дело штата Джорджия относительно попытки Трампа и 18 его приспешников сорвать выборы в 2020 году.

Письмо пришло после того, как Джордан требовал от Уиллис передать документы в общении с Министерством юстиции.

"Очевидной целью является препятствование уголовному производству в Джорджии и распространение возмутительных искажений. В вашем письме четко видно, что вам не хватает базового понимания закона, его практики и этических обязательств адвокатов в целом и прокуроров в частности", - заявила Виллис.

Отметим, что в настоящее время несколько из 18 сообвиняемых Трампа, включая его бывшего главу аппарата Белого дома Марка Медоуза, подали ходатайство о передаче своих дел в федеральный суд.

Reuters считает, что таким образом Трамп и его союзники могут попытаться изменить место рассмотрения дела в более лояльный суд, ведь в федеральном суде могут быть представлены присяжные разных политических предпочтений, тогда как округ Фултон считается оплотом демократов.

Судебные дела против Трампа

Сейчас Трамп выдвинул более 90 уголовных обвинений по нескольким делам: по выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль, подрыву выборов 2020 года и неправомерному распоряжению секретной информацией после того, как он покинул пост. Кроме того, накануне президентских праймериз в 2024 году начнется суд над Трампом по делу о штурме Капитолия.

Тем не менее, CNN пишет, что, несмотря на уголовные производства, Трамп не теряет поддержки среди республиканцев.

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.

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