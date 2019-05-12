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Зеленського хочуть втягнути у внутрішньополітичний конфлікт у США, - TWP

Новини » Вибори 2019    12.05.2019 - 08:43
Зеленського хочуть втягнути у внутрішньополітичний конфлікт у США, - TWP
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський не хоче бути втягнутим у "внутрішні справи США"

Обраний президент України Володимир Зеленський не хоче бути втягнутим у внутрішньополітичний конфлікт у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як повідомили джерела видання, Зеленський побоюється, що буде втягнутий у внутрішній конфлікт США, який пов'язаний з наміром американської влади переконати Україну провести розслідування щодо діяльності сина екс-віце-прем'єра США Джо Байдена.

Зазначається, що в оточенні Зеленського розглядають це розслідування Білого дому як "внутрішню справу США". Також соратники обраного президента мають намір не допустити, щоб даний конфлікт відволікав Зеленського від порядку денного.

Нагадаємо, раніше особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані скасував свою поїздку в Україну для зустрічі з обраним президентом Володимиром Зеленським. Джуліані заявив, що Україні йому доведеться опинитись у середовищі людей, які є "ворогами президента", а в деяких випадках "ворогами США".

Пізніше, в інтерв'ю одному з американських телеканалів Джуліані назвав ім'я людини в оточенні Зеленського, яку він вважає "ворогом Трампа". За його словами, це народний депутат Сергій Лещенко.

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