Особистий адвокат Трампа відмінив поїздку в Україну для зустрічі з Зеленським

Фото: Рудольф Джуліані (GettyImages)

Джуліані відмінив поїздку через звинувачення у пошуку іноземної допомоги для переобрання Трампа

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудовльф Джуліані, який мав прибути в Україну для зустрічі з новобраним президентом Володимиром Зеленським, скасував свою поїздку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Повідомляється, що причиною скасування стали "важкі атаки" на Джуліані після того, як він оголосив про свою поїздку. Його звинувачують у тому, що він намагається знайти іноземну допомогу для переобрання Трампа у 2020 році на президентських виборах.

Також він звинуватив демократів у спробі "розкрутити" поїздку й надати їй інших додаткових сенсів.

Також він повідомив, що в Україні йому доведеться опинитись у середовищі людей, які є "ворогами президента, а в деяких випадках "ворогами США", а також "у середовищі вже засудженої людини, яку визнали причетною до надання допомоги демократам у розслідуванні 2016 року".

Окрім того, Джуліані заявив, що побоюється, що Зеленський може опинитись у середовищі "ворогів Трампа".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що особистий адвокат Трампа відправиться в Україну для зустрічі із Зеленським. Адвокат Трампа заявляє, що їде до Києва, щоб переконати українську владу почати розслідування, пов'язане з інтересами президента США.