Трамп очікує неймовірних результатів від посилення у Китаї контролю за фентанілом

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Від передозування фентанілу на території США померли понад 77 тис. осіб у 2017 році

Глава Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп вважає, що рішення влади Китаю посилити контроль за поширенням опіоїдного препарату фентаніл допоможе радикально змінити ситуацію з цим анальгетиком. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Президент США заявив, що рішення про посилення контролю за препаратом є одним з найприємніших підсумків його зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном.

"Одним з найприємніших підсумків моєї зустрічі з Сі Цзіньпіном стала його обіцянка ввести відповідальність за продаж смертельного фентанілу, який надходить у США. Тепер він буде вважатися "контрольованою речовиною". Це може радикально змінити ситуацію з цим препаратом, який вважається найжахливішим, небезпечним , що викликає звикання і найсмертельнішим з усіх", - зазначив американський лідер.

Він підкреслив, що від передозування фентанілу померли понад 77 тис. осіб на території Штатів у минулому році.

"Якщо Китай посилить контроль за цим "наркотиком жаху" і введе смертну кару для розповсюджувачів і продавців, це дасть неймовірні результати!" - підсумував президент США.

Нагадаємо, Трамп заявив про старт переговорного процесу з торговельних питань між Штатами і Китаєм.

Як писало РБК-Україна раніше, президент США також заявив про великий крок вперед в американо-китайських відносинах.

Додамо, раніше Білий дім прийняв рішення про те, щоб відкласти підняття штрафних мит на китайські товари.