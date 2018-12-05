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Трамп ожидает невероятных результатов от усиления в Китае контроля за фентанилом

Новости » Политика    05.12.2018 - 17:26
Трамп ожидает невероятных результатов от усиления в Китае контроля за фентанилом
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

От передозировки фентанила на территории США умерли более 77 тыс. человек в 2017 году

Глава Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп считает, что решение властей Китая усилить контроль за распространением опиоидного препарата фентанил поможет радикально изменить ситуацию с этим анальгетиком. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Президент США заявил, что решение об усилении контроля за препаратом является одним из самых приятных итогов его встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

Трамп ожидает невероятных результатов от усиления в Китае контроля за фентанилом

"Одним из самых приятных итогов моей встречи с Си Цзиньпином стало его обещание ввести ответственность за продажу смертельного фентанила, который поступает в США. Теперь он будет считаться "контролируемым веществом". Это может радикально изменить ситуацию с этим препаратом, который считается самым ужасным, опасным, вызывающим привыкание и смертельным из всех", - отметил американский лидер.

Он подчеркнул, что от передозировки фентанила умерли более 77 тыс. человек на территории Штатов в прошлом году.

"Если Китай ужесточит контроль за этим "наркотиком ужаса" и введет смертную казнь для распространителей и продавцов, это даст невероятные результаты!" - подытожил президент США.

Напомним, Трамп заявил о старте переговорного процесса по торговым вопросам между Штатами и Китаем.

Как писало РБК-Украина ранее, президент США также заявил о большом шаге вперед в американо-китайских отношениях.

Добавим, ранее Белый дом принял решение о том, чтобы отложить поднятие штрафных пошлин на китайские товары.

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