Трамп объявил о начале торговых переговоров между США и Китаем

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Ряд представителей США будут работать совместно, чтобы определить, возможно ли заключение сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о старте переговорного процесса по торговым вопросам между США и КНР. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского президента.

Трамп добавил, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов США Стив Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, директор национального экономического совета США Ларри Кадлоу и директор национального торгового совета Питер Наварро будут работать совместно, чтобы определить, возможно ли заключение сделки с Китаем.

"Переговоры с Китаем уже начались. И если они не будут продлены, то они завершатся через 90 дней после нашего замечательного ужина с председателем КНР Си Цзиньпином в Аргентине", - написал он.

Ранее Трамп заявил о большом шаге вперед в отношениях США и Китая. По словам президента США, у него очень "сильные" отношения с китайским лидером.

Напомним, Белый дом принял решение о том, чтобы отложить поднятие штрафных пошлин на китайские товары. Стоит подчеркнуть, что с 1 января США должны были в 2,5 раза увеличить пошлины на китайские товары. Но Трамп и Си Цзиньпин договорились отложить эту меру на 90 дней и попытаться выработать новое соглашение.