Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20 в Майами, - WP

01:15 24.04.2026 Пт
Отправили ли США приглашение и что говорит сам Трамп?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (Getty Images)

США намерены пригласить главу Кремля Владимира Путина на саммит лидеров G20, который пройдет в декабре в гольф-клубе президента США Дональда Трампа "Дорал" в Майами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Читайте также: Не только Трамп. Украина хочет видеть на переговорах с Путиным еще одного президента

Издание пишет, что согласно заявлению Госдепартамента США, Дональд Трамп "ясно дал понять, что Россия может присутствовать на встречах G20, поскольку Соединенные Штаты сосредоточены на проведении успешного и продуктивного саммита".

Правда WSJ не уточняет, это был эксклюзивный комментарий им или же сказано в другом месте. При этом издание приводит комментарий чиновника администрации, который сказал журналистам, что приглашение пока не отправлено.

"На данный момент официальных приглашений не поступало, но Россия является членом G20 и будет приглашена на министерские встречи и саммит лидеров", - сказал он.

К слову, прямо сейчас, в 01:00 по Киеву в ночь на 24 апреля, президент США Дональд Трамп в очередной раз пообщался с прессой в Овальном кабинете. Он подтвердил, что приглашение пока не отправлено, но сказал следующее:

"Я не приглашал Путина на саммит G20, но если бы он приехал, это, наверное, было бы очень полезно", - заявил лидер США.

Ранее в четверг, 23 апреля, российские официальные лица утверждали, что Путин якобы был приглашен саммит в Маями, но не дали ясного ответа, примет ли он в нем участие.

"Россия участвовала во всех саммитах на соответствующем уровне", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что "решение о формате нашего участия будет принято ближе к саммиту".

Что еще известно о G20 и что говорил Трамп о Путине

Напомним, что впервые информация о том, что Россию якобы пригласили саммит США, была озвучена прошлой ночью российским МИД.

По словам заместителя министра Александра Панкина, Россия приглашена к участию в саммите на высшем уровне. Но он тоже говорил, что окончательное решение будет ближе к дате.

К слову, недавно президент США на фоне войны с Ираном сделал ряд заявлений о Путине, Европе и НАТО. По его словам, Путин боится США и американское оружие. При этом Трамп утверждает, что глава Кремля вовсе не боится НАТО, так как альянс является "бумажным тигром".

ЕС окончательно одобрил 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
