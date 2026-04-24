Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20 в Майами, - WP
США намерены пригласить главу Кремля Владимира Путина на саммит лидеров G20, который пройдет в декабре в гольф-клубе президента США Дональда Трампа "Дорал" в Майами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Издание пишет, что согласно заявлению Госдепартамента США, Дональд Трамп "ясно дал понять, что Россия может присутствовать на встречах G20, поскольку Соединенные Штаты сосредоточены на проведении успешного и продуктивного саммита".
Правда WSJ не уточняет, это был эксклюзивный комментарий им или же сказано в другом месте. При этом издание приводит комментарий чиновника администрации, который сказал журналистам, что приглашение пока не отправлено.
"На данный момент официальных приглашений не поступало, но Россия является членом G20 и будет приглашена на министерские встречи и саммит лидеров", - сказал он.
К слову, прямо сейчас, в 01:00 по Киеву в ночь на 24 апреля, президент США Дональд Трамп в очередной раз пообщался с прессой в Овальном кабинете. Он подтвердил, что приглашение пока не отправлено, но сказал следующее:
"Я не приглашал Путина на саммит G20, но если бы он приехал, это, наверное, было бы очень полезно", - заявил лидер США.
Ранее в четверг, 23 апреля, российские официальные лица утверждали, что Путин якобы был приглашен саммит в Маями, но не дали ясного ответа, примет ли он в нем участие.
"Россия участвовала во всех саммитах на соответствующем уровне", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что "решение о формате нашего участия будет принято ближе к саммиту".
Что еще известно о G20 и что говорил Трамп о Путине
Напомним, что впервые информация о том, что Россию якобы пригласили саммит США, была озвучена прошлой ночью российским МИД.
По словам заместителя министра Александра Панкина, Россия приглашена к участию в саммите на высшем уровне. Но он тоже говорил, что окончательное решение будет ближе к дате.
К слову, недавно президент США на фоне войны с Ираном сделал ряд заявлений о Путине, Европе и НАТО. По его словам, Путин боится США и американское оружие. При этом Трамп утверждает, что глава Кремля вовсе не боится НАТО, так как альянс является "бумажным тигром".