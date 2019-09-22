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Трамп не має наміру зустрічатися з керівництвом Ірану в ООН

Новини » Політика    22.09.2019 - 18:45
Трамп не має наміру зустрічатися з керівництвом Ірану в ООН
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп розповів, що планує зустрітися з лідерами приблизно 15 зарубіжних держав

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує зустрічатися з керівництвом Ірану на полях Генеральної Асамблеї ООН. Про це американський лідер повідомив журналістам, передає The Hill.

Однак Трамп заявив, що не виключає можливість зустрічі.

"Нічого ніколи не можна повністю виключати, але у мене немає ніяких намірів зустрічатися з іранським керівництвом", - заявив Трамп.

За словами лідера США, на полях Генеральної Асамблеї ООН він зустрінеться з лідерами приблизно 15 зарубіжних держав, однак «Ірану серед них немає».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп не виключає зустрічі з президентом Ірану Хасаном Роухани на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні. При цьому американський лідер зазначив, що у зустрічі зацікавлений насамперед Іран.

Президент США додав, що Іран володіє величезним потенціалом у сфері економіки, і припустив, що він не захоче втратити його, посилюючи напруженість у відносинах між державами. Він також зазначив, що США не потребують посередників для ведення справ з іншими країнами, натякаючи на заяву президента Франції Еммануеля Макрона.

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